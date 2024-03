BMW pronta ad entrare in MotoGp? Il CEO Motorrad: 'Ci stiamo pensando...'

A quanto pare, BMW starebbe prendendo seriamente in considerazione l'idea di entrare nel mondo della Moto GP, con lo scopo di estendere la sua presenza nel mondo del motorsport e potenziare il proprio brand.

Questa notizia arriva direttamente dal nuovo CEO, Markus Flasch, il quale ha dichiarato che la BMW M è stata da tempo partner dei veicoli della MotoGP e che ha già avuto esperienza diretta con il mondo delle corse. Flasch ha anche sottolineato però che qualsiasi ingresso nella MotoGP deve avere senso per l'azienda, e che attualmente il team incaricato di questo progetto sta esaminando la fattibilità della cosa.

Fino ad ora, la BMW è stata sempre assente in modo diretto alla MotoGP. La casa della Baviera ha sempre sostenuto che questa specifica categoria non fosse il terreno giusto per promuovere i propri prodotti. Tuttavia, con il cambio di leadership, la casa automobilistica tedesca potrebbe riconsiderare questa posizione. Sebbene la BMW sia già coinvolta in competizioni motociclistiche di alto livello con il suo team ufficiale nel Campionato Mondiale Superbike, un programma MotoGP rappresenterebbe un impegno su scala molto più ampia e che, come giustamente ha dichiarato Flasch, richiede un'attenta valutazione per via delle risorse necessarie da impiegare.

Il crescente successo del programma WSBK negli ultimi anni, inclusa l'acquisizione del campione del mondo Toprak Razgatlioglu per la stagione in corso, potrebbe essere stato il traino che ha suggerito ai vertici di BMW di considerare un'espansione del brand.

Ovviamente, si tratta di un'informazione del quale non possiamo avere una certezza assoluta, come già detto, al momento BMW sta verificando la fattibilità di un progetto simile. Certamente sarebbe molto curioso scoprire come potrebbe essere un'ingresso del brand bavarese nella massima competizione motociclistica del mondo.

Bmw è attualmente molto attiva nel mondo delle due ruote, recentemente è emerso un curioso brevetto per i fari delle moto che includerebbe un sistema gimbal che consente ai fari di muoversi per compensare l'inclinazione durante la guida in curva.

Queste piccole innovazioni potrebbero essere parte del "futuro elettrico" della compagnia, considerando le voci che suggeriscono la fine della vendita di moto BMW "tradizionali" negli Stati Uniti, allo scopo di investire su veicoli elettrici futuri. Così come per le quattro ruote, la casa bavarese sta prendendo sul serio l'elettrificazione anche per quanto riguarda le due ruote.

