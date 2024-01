BMW pronta ad entrare in una nuova era: dal 2027 a Monaco solo auto elettriche

Lo storico stabilimento BMW di Monaco di Baviera, attivo dal 1922, si appresta ad entrare in una nuova era: a fine 2027 sarà riconvertito per la produzione di sole auto elettriche di conseguenza, dopo 105 anni, lo stesso smetterà di produrre motori a benzina e diesel.

BMW ha venduto tonnellate di auto elettriche nel corso del 2023, affermandosi come una delle case automobilistiche che meglio hanno saputo interpretare la transizione in corso verso le green.

Molti i modelli introdotti sul mercato con l'obiettivo di assecondare la svolta ecologica e nel contempo non deludere gli automobilisti e non snaturare il marchio. I tempi sono quindi maturi affinchè si possa definire una deadline, leggasi la fine del 2027, quando dalla fabbrica bavarese uscirà l'ultimo modello a combustione termica, lasciando quindi spazio alle full electric.

Lo stabilimento di Monaco sarà quindi il primo a marchio BMW dedicato completamente alla produzione di auto a batteria e la transizione è di fatto già iniziata visto che la produzione dei motori è stata trasferita a Steyr, in Austria, nonché ad Hams-Hall, nel Regno Unito.

Nel contempo circa 1.200 lavoratori sono già stati formati presso il sito di Monaco per i nuovi compiti legati al “green”, oppure, sono stati trasferiti in altri stabilimenti. BMW ha investito ben 650 milioni di euro in questo cambiamento epocale, mantenendo la produzione a circa 1.000 auto al giorno.

La grande svolta arriverà comunque già dal 2025-2026, quando sarà attiva la nuova piattaforma Neue Klasse che sfornerà la prima berlina del nuovo corso BMW, il cui concept è già stato svelato la scorsa estate, e che dovrebbe rappresentare l'erede della mitica Serie 3.

Nello stabilimento BMW Group di Monaco ci lavorano attualmente circa 7.800 persone provenienti da 50 Paesi diversi, e nello stesso si realizzano le Serie 3 e 4, comprese le varie varianti station wagon, M e la i4, il modello completamente elettrico della gran coupé. Ad oggi già un'auto su due realizzata è elettrica, di conseguenza il passaggio verso la nuova era è già cominciato.