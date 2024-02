BMW, niente da fare per la produzione della splendida Concept Touring Coupé?

Alcune recenti speculazioni riguardanti la produzione della BMW Concept Touring Coupé hanno scatenato un'ondata di discussioni tra gli appassionati del marchio bavarese e non solo. Nonostante il grande interesse però, sembra che la sua trasformazione in un modello di produzione potrebbe non avvenire.

Secondo fonti non confermate, BMW avrebbe deciso di non procedere con la produzione della Concept Touring Coupé, nonostante alcune indiscrezioni precedenti indicassero la possibilità di realizzare un'esclusiva serie di 50 unità al prezzo di 250.000 dollari ciascuna. La decisione potrebbe essere stata influenzata dalla mancanza di redditività del progetto in questo momento. Tuttavia, considerando il successo di modelli simili come la 3.0 CSL basata sulla BMW M4, venduta in soli 50 esemplari al prezzo di 780.000 dollari ciascuno, questa spiegazione solleva interrogativi sulla coerenza delle strategie aziendali n casa BMW.

Un'altra teoria degli addetti ai lavori è che la Concept Touring Coupé potrebbe essere stata concepita più come un esercizio di design piuttosto che come un progetto di produzione concreto. Tuttavia, il fatto che sia stata presentata al Concorso d'Eleganza Villa d'Este, uno degli eventi più prestigiosi nel mondo dell'automobilismo, suggeriva tutt'altro.

Adrian van Hooydonk, direttore del design del BMW Group, ha affermato che al momento non ci sono piani concreti per la produzione della Concept Touring Coupé, ma che la BMW potrebbe rivalutare la situazione in base all'interesse. Dunque, c'è ancora una piccola speranza che BMW possa decidere di portare avanti il progetto, magari in risposta alla domanda degli appassionati del marchio e degli amanti dell'automobilismo in generale. Tuttavia, al momento, resta solo la speculazione.

A proposito di concept mai realizzati, recentemente abbiamo stilato una top 5 delle auto della casa bavarese che non sono mai entrate in produzione. La BMW M è una di queste, e avrebbe dovuto essere la prima supersportiva elettrica del marchio prima della transizione elettrica.