BMW presenta la nuova BMW S 1000 R: ancora più dinamica

BMW annuncia oggi la nuova BMW S 1000 R, la riedizione della supersportiva presentata nel 2009 che sarà disponibile in una nuova edizione caratterizzata da motore e telaio più avanzati, aerodinamica ottimizzata con winglet, nuovo posteriore e nuovi sistemi di assistenza.

La nuova RR, nella fattispecie, è caratterizzata da un motore a 4 cilindri in linea basato su propulsore dell’attuale S 1000 RR, in grado di erogare una potenza massima di 154 kW (210 CV) a 13.750 giri/min: si tratta di un incremento di 2 kW (3 CV) rispetto al modello precedente. La coppia massima, invece, è di 113 Nm e viene generata a 11.000 giri/min.

A questo si aggiunge la funzione Slide Control, vale a dire la nuova caratteristica del Dynamic Traction Control, che permette al pilota di selezionare due angoli di deriva preimpostati per il sistema di controllo della trazione in fase di accelerazione in uscita delle curve.

La BMW S 1000 R, inoltre, è dotata anche della nuova funzione Brake Slide Assist che così come la nuova funzione DTC Slide Control si basa sui sensori dell’angolo di sterzata e permette al pilota di impostare un angolo di derapata specifico per le cosiddette derapate in frenata.

Alla base della nuova RR troviamo sempre il telaio a ponte in alluminio, che è composto da quattro elementi pressofusi a gravità ed integra il motore, inclinato in avanti di 32 gradi come prima. Il telaio della nuova RR è stato dotato di diverse aperture nelle zone laterali: l’angolo del cannotto di sterzo è stato appiattito di 0,5 gradi e l’offset delle piastre di sterzo è stato ridotto di 3mm.