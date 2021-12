BMW è alle prese con una causa da 5 milioni di dollari per colpa dei portabicchieri

BMW è alle prese con una class-action in California, che vede protagonista il modello X7, il SUV più grande della casa bavarese, e in particolare il suo portabicchieri, che può diventare pericoloso qualora si dovesse bagnare o inumidire.

La denuncia di molti clienti dice infatti che: “I portabicchieri sono difettosi e non sono progettati correttamente per contenere tazze piene di liquido, proprio quello che i portabicchieri sono destinati a fare”.

Se ci fermassimo a questa affermazione il problema non sembrerebbe poi così grave, ma sono le conseguenze di un eventuale fuoriuscita di liquido che potrebbero creare seri problemi, infatti la denuncia prosegue affermando che: “Quando il liquido si rovescia nel portabicchieri, i cavi per il modulo di controllo SRS (airbag), che si trova direttamente sotto il portabicchieri, si bagnano e si danneggiano, causando danni agli airbag. Di conseguenza, gli airbag possono attivarsi inavvertitamente”.

Alla luce di queste affermazioni, è evidente che la faccenda acquisisce una valenza ben più seria, tenendo in considerazione che anche altri modelli della casa usufruiscono di una costruzione analoga per quanto riguarda il portabibite e i cablaggi che passano al di sotto di esso, come viene evidenziato da Hovanes Margarian, l’avvocato che rappresenta la causa, che ha aggiunto: “Le auto sono soggette a malfunzionamenti quando c'è una fuoriuscita di liquido nel portabicchieri o la condensa sulla tazza”.

La maggior parte delle denunce parla appunto di problemi al modulo degli airbag, causato dall’infiltrazione di liquido che finisce sopra le parti elettroniche al di sotto del vano dedicato alle bibite. La sostituzione e la riparazione di questo modulo richiede una spesa superiore ai 2,000 dollari, che spesso BMW non ha fatto passare sotto garanzia.

Prima di chiudere mettiamo da parte le questioni legali, e vi ricordiamo che a breve anche la BMW X7 si rinnoverà con l’adozione di una griglia enorme e fari bassi.