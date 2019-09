BMW prepara il lancio di due nuove elettriche, la i5 e il crossover iX1

BMW ha appena detto addio alla BMW i3 ma già è al lavoro sul lancio di nuovi modelli a zero emissioni che andranno ad arricchire la gamma nel corso dei prossimi anni, con l'obiettivo di soddisfare la crescente richiesta di auto elettriche, in particolare tra i clienti del settore premium.

Tra i primi progetti elettrici che andranno ad arricchire la gamma a zero emissioni della casa bavarese ci saranno le nuove BMW i5 e BMW iX1, due veicoli completamente differenti che andranno a rivolgersi a clienti con necessità ben specifiche.

La BMW i5 sarà la versione a zero emissioni della BMW Serie 5 ed è, quindi, destinata a ricoprire un ruolo centrale per il futuro della gamma bavarese diventando, molto probabilmente, il simbolo della gamma elettrica di BMW. Al BMW iX1, invece, spetterà il compito di garantire volumi di vendita significativi. Il progetto sarà un crossover a zero emissioni che potrebbe ottenere un elevato riscontro commerciale in Europa.

I due nuovi modelli BMW faranno parte di una nuova gamma elettrica che, entro il 2023, potrebbe contare su ben 10 modelli completamente inediti che, attualmente, sarebbero già in sviluppo. Maggiori dettagli sulle strategie di BMW per l'elettrico arriveranno nel corso dei prossimi mesi.