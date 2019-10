BMW si prepara a lanciare una Serie 1 100% elettrica nel 2021

In casa BMW c'è sicuramente fermento, soprattutto dopo i cambi avvenuti al vertice della compagnia. Presso l'azienda tedesca si respira una nuova aria, elettrica ovviamente, con il marchio che deve necessariamente rilanciare la sua figura sul mercato. Come? Anche con la nuova Serie 1 elettrica.

BMW ha certamente un piano di elettrificazione aggressivo per i prossimi anni, sulla carta abbiamo 12 veicoli 100% elettrici e altri 13 ibridi plug-in, un'autentica dichiarazione di guerra alla concorrenza, è interessante però sapere che in futuro vedremo anche una Serie 1 a zero emissioni. Parliamo infatti di un'auto "Entry Level" che promette di essere più accessibile a livello di prezzo di molte altre BMW a listino.

Secondo AutoExpress inoltre non dovremo aspettare poi molto, l'azienda starebbe lavorando per lanciare il modello sul mercato già nel corso del 2021. In termini di design dovremmo ritrovare lo stesso identico della versione termica, avrà però una differente piattaforma, un motore elettrico e perderà per ovvi motivi la griglia anteriore - del tutto inutile su una BEV. La nuova piattaforma elettrica di BMW è estremamente versatile, tanto che la compagnia potrebbe elettrificare qualsiasi cosa, dalla Serie 1 al SUV X7, è lecito dunque aspettarsi altre operazioni simili. Ciò che invece sappiamo per certo è l'arrivo sul mercato del SUV iX3, della berlina i4 e dell'iNext, oltre al taglio di i3 e i8.