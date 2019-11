BMW si prende gioco dei vetri spaccati del Cybertruck con un tweet spietato

Con un tweet dove veniva presentata la X5 Protection VR6, uno dei veicoli più corazzati del brand, BMW si è presa gioco di Tesla e del fallimentare esperimento dei "vetri infrangibili" andato in scena durante la presentazione del Cybetruck.

Si sa, quello dell'automotive è un settore spietato. Le pubblicità comparative sono solo la punta dell'iceberg, mentre le gare all'ultimo record (specie al Nürburgring) sono all'ordine del giorno. Se poi c'è da infierire sulla figuraccia di un concorrente, non si tira indietro proprio nessuno.

Come è noto l'esperimento dell'infrangibilità dei vetri del Cybetruck è andato maluccio, con il capo del design di Tesla che ha frantumato in diretta mondiale i vetri del pick-up tirandoci contro una palla di metallo. Una cosa che ci ha regalato un tripudio di meme, e che ha messo sotto stress le azioni di Tesla — con Elon Musk che ha perso oltre 700 milioni di dollari in poco tempo. Nel frattempo Elon Musk ha anche tentato di spiegarci come mai l'esperimento sia andato male.

Sta di fatto che BMW ora ritorna sulla questione, con un tweet spietato ma elegante (dato che il competitor non viene menzionato esplicitamente):

"Comes with bulletproof windows and offers splinter protection in case it gets hit by a metal ball: The new BMW X5 Protection VR6".

Insomma, il nuovo veicolo corazzato di BMW ha anche la protezione contro i frammenti di vetro. Sapete, nel caso in cui qualcuno vi lanci contro una palla di ferro. Auch.