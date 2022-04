BMW, Porsche e Volvo investono sulla startup Bcomp per la produzione di componenti 'green'

La startup svizzera Bcomp ha annunciato di aver ricevuto un totale di 31.8 milioni di euro di investimenti da parte di importanti fondi di capitali rischio e da case costruttici come BMW, Porsche e Volvo, per incrementare la produzione di componenti "green".

L’azienda è specializzata nella produzione di componenti compositi realizzati con fibre naturali, che offrono una leggerezza del 50% inferiore ai componenti plastici utilizzati solitamente nell’industria, riducendo del 70% l’utilizzo di plastica e abbassando l’emissione di CO2 nell’aria per il 62%. Inoltre i componenti di Bcomp possono essere riciclati quando non servono più, oppure possono essere bruciati per generare energia negli impianti WTE (waste-to-energy).

I marchi automobilistici sopra citati hanno già collaborato con la startup svizzera in diverse occasioni: BMW ad esempio è dal 2019 che utilizza diversi componenti sulle sue vetture da competizione, comprese le Formula E. Porsche invece ha utilizzato il know-how di Bcomp per la realizzazioni di parti dedicate alla Cayman GT4 CS MR e per l’incredibile Porsche Mission R Concept elettrica da 1.000 CV.

Dunque questi componenti sono stati utilizzati ampiamente nelle competizioni, ma le case vogliono adottarli anche sulle vetture di produzione, e tra queste è stata proprio Volvo la prima a giovare dei servizi dell’azienda, utilizzando dei componenti “green” sul prototipo Volvo Recharge del 2021, e con Polestar ha intenzione di realizzare i pannelli interni delle portiere della Polestar 5 di produzione, attesa per il 2024.

Christian Fischer, CEO della startup Bcomp, è orgoglioso di queste collaborazioni, e ha affermato: “Ora è il momento di scalare la nostra produzione e implementare la nostra strategia globale. Siamo molto entusiasti di aprire questo nuovo capitolo con il grande supporto dei nostri nuovi partner, sviluppando Bcomp come leader globale di soluzioni di materiali leggeri sostenibili e dando il nostro contributo all'economia circolare".