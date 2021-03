BMW della polizia gira su sé stessa col passeggero a bordo, ma è una messa in scena

Il video in fondo alla pagina, pubblicato pochi giorni fa su Twitter dall'utente @frankwhiz1, mostra un avvenimento davvero assurdo: un'auto della polizia si è cimentata in una serie di donuts con a bordo un passeggero non del tutto contento. E' inutile dire che la breve clip sia diventata immediatamente virale.

Il tutto si è verificato nel Regno Unito, e più precisamente presso il municipio della cittadina inglese di Luton. Il consiglio comunale ha subito messo in chiaro la situazione, affermando si tratti di una messa in scena ed evitando così le polemiche. Pertanto gli abitanti di Luton possono stare tranquilli: era semplicemente il set di una serie TV alla quale sono stati concessi i permessi per le registrazioni.



Le precisazioni sono arrivate tramite un post Facebook fatto dallo stesso comune di Luton:"Abbiamo visto circolare sui social media il video dell'auto della polizia mente faceva i donuts davanti al municipio. Si trattava di una compagnia produttiva intenta a registrare una serie TV, e aveva i permessi per usare l'area come set. Non preoccupatevi, non erano i ragazzi della Polizia di Bedfordshire ad esibirsi."



In molti hanno fatto notare che le "acrobazie" non fossero veri e propri donuts, e in effetti non possiamo dargli torto. D'altra parte non possiamo giudicare l'esecuzione perché non conosciamo l'intento del regista in quella precisa scena.



In ogni caso, a chiunque volesse lezioni di derapate, consigliamo di contattare direttamente Ken Block. Giusto per farvi capire di cosa stiamo parlando, Block è stato capace di mettere di traverso persino una Ford Mustang Mach-E da 1.400 cavalli e a trazione integrale. Persino sua figlia, sotto stretta supervisione del padre, ha dimostrato di avere ereditato più di qualche capacità.