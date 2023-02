BMW sarà alla Pikes Peak 2023 con la XM Label Red, il SUV ibrido più potente di tutti

Secondo il CEO di Citroen i SUV spariranno con la futura elettrificazione massiccia, ma per il momento è il segmento che domina il settore, e a quanto pare non soltanto nell’uso stradale. A giugno infatti, in occasione della 101esima edizione della Pikes Peak International Hill Climb, BMW parteciperà con la XM Label Red.

BMW XM Label Red è il SUV ibrido più potente del mercato, ed in questa versione è ancora più estremo: la XM standard viene mossa da un motore V8 da 4.4 litri capace di 653 CV e 800 Nm di coppia, ma la Label Red va ancora oltre, con la potenza che sale a 750 CV assieme ai 1.000 Nm di coppia. Una potenza degna di nota, che avrà il suo bel da fare nello spingere questo colosso da 2.722 kg su per le 156 curve che compongono il tracciato di gara, lungo 12,42 km.

La XM Label Red correrà nella categoria esibizione, dunque senza alcun obiettivo da record in testa, almeno sulla carta (il record della Pikes Peak per i SUV appartiene alla Lamborghini Urus Performante) e alla guida del SUV ci sarà Matt Mullins, istruttore di guida capo della BMW Performance Driving School, che affronterà per la prima volta l’insidiosa gara in salita il cui traguardo è tra le nuvole, a 4.467 metri sul livello del mare.

E come anticipato in apertura, l’XM non sarà l’unico SUV/Crossover a prendere il via della competizione: anche Rivian correrà alla Pikes Peak con il suo pick-up elettrico R1T.