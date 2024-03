BMW, nessun passo indietro sugli ICE: ancora investimenti in benzina e diesel

Nonostante la recente conferma del progetto Neue Klasse X per la nuova IX3, BMW continuerà ad investire in motori (e modelli) a combustione interna. Per la casa bavarese non c'è alcuna fretta di elettrificare tutta la gamma in tempi brevissimi.

Il ragionamento è molto semplice quanto elementare: malgrado BMW preveda che i veicoli completamente elettrici costituiranno la metà delle sue vendite globali entro la fine del decennio, ciò implica che l'altra metà continuerà a utilizzare motori a combustione. Il rinvio delle nuove normative Euro 7 al 2030 hanno sicuramente dato una spinta.

Frank Weber, capo dello sviluppo prodotto di BMW, ha affermato: "Continueremo a investire e sviluppare motori a benzina, diesel e ibridi plug-in (...) perché il processo di elettrificazione deve essere globale e non solo un'iniziativa europea".

Weber ha sottolineato che la carenza di infrastrutture di ricarica, la disponibilità di energia verde, la sicurezza delle materie prime e le questioni di riciclo dei veicoli elettrici sono ancora un grande problema, e che affrettarsi a convertire immediatamente la gamma non ha alcun senso ad oggi.

L'impegno a lungo termine verso i motori a benzina e diesel è anche legato alle recenti incertezze sugli incentivi per i veicoli elettrici (in Germania gli incentivi sono stati radicalmente ridotti) e alla possibilità che i consumatori optino per vetture a combustione più economiche se tali sussidi vengono ridotti o eliminati. Nonostante questo, BMW si impegnerà a rimanere comunque flessibile, offrendo una gamma diversificata di veicoli a benzina, diesel, ibridi plug-in ed elettrici per soddisfare le esigenze di tutti i tipi di consumatori fino al 2030.

Ma-Fra, Trattamento 3in1 Plastiche, Pulisce, Ravviva e Protegge è uno dei più venduti oggi su