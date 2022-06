BMW passerà ad Android Automotive OS: prime auto compatibili nel 2023

Google continua a farsi sentire anche nel settore automotive: dopo l’aggiornamento di Android Auto dello scorso maggio, il colosso di Mountain View punta ai singoli produttori di automobili. In particolare, BMW ha confermato che adotterà il sistema operativo Android Automotive.

Senza scendere troppo nel dettaglio, questo nuovo OS a quanto pare verrà integrato di base in “alcune serie di modelli come secondo approccio tecnologico insieme all'attuale variante basata su Linux” dell’OS BMW 8. Per chi non lo sapesse, Android Automotive non è uguale ad Android Auto: mentre quest’ultima richiede l’utilizzo di uno smartphone Android per funzionare, Android Automotive è un sistema operativo che opera sul sistema infotainment nativo nelle vetture.

Come ci si può aspettare da Big G, Android Automotive è un software open source altamente personalizzabile e con “una nuova efficienza” sul fronte infotainment. Come dichiarato dal Senior Vice President di Connected Company and Development Technical Operations per BMW, Stephan Durach: “I nostri clienti vogliono sempre godere di un'esperienza digitale unica e personalizzata nel loro veicolo” e Android Automotive servirà proprio a migliorare ciò. Al momento non ci sono tanti dettagli effettivi al riguardo, ma sappiamo che debutterà nei modelli BMW a marzo del 2023. La casa tedesca non sarà comunque la prima in assoluto a adottare Android Automotive, dato che si trova già in una manciata di modelli di GM, Polestar e Volvo.

Rimanendo in casa BMW, si parla già della nuova BMW M5 Touring in arrivo nel 2025.