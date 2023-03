Ecco il nuovo BMW Panoramic Vision, head-up display del futuro

BMW è sicuramente una delle aziende automotive più avanzate del momento. Il marchio tedesco sviluppa continuamente nuove soluzioni tecnologiche e oggi è in grado di mostrarci il suo nuovo BMW Panoramic Vision.

La plancia dei modelli BMW cambia ancora dunque e si prepara a una nuova generazione di veicoli, quella NEUE KLASSE che darà vita a una line-up elettrica e futuristica. Le auto del nuovo corso BMW saranno dotate di questo particolare head-up display che vuole aiutare il conducente a "mantenere gli occhi sulla strada e le mani sul volante". Questo particolare schermo si sviluppa lungo (quasi) tutta la larghezza del parabrezza, creando così una superficie di interazione e informazione unica per tutti gli occupanti dell'auto.

Secondo Frank Weber, membro del Consiglio di Amministrazione per lo Sviluppo di BMW AG, "il parabrezza diventa un unico grande display con la nostra nuova BMW Panoramic Vision, aprendo possibilità completamente nuove per il design dei nostri veicoli. Sia che il guidatore decida autonomamente quali informazioni visualizzare nel proprio campo visivo, sia che tutti gli occupanti possano vedere l'intero contenuto. La proiezione rivoluzionaria e l'abitacolo strutturato in modo molto più semplice danno una nuova e impressionante sensazione di spazio e di guida. Stiamo portando il nostro collaudato slogan 'occhi sulla strada - mani sul volante' a un nuovo livello".

Questo nuovo BMW Panoramic Vision sarà ovviamente accoppiato al BMW iDrive, sistema che il marchio tedesco sta ovviamente continuando a sviluppare. Sapremo più dettagli sulle nuove tecnologie BMW all'IAA Mobility 2023 di Monaco che si terrà a settembre. Dov'è arrivata invece oggi BMW? Proviamo la tecnologia invisibile della BMW iX elettrica.