Questa BMW sembra una normale Series 1M ma sotto al cofano ha il V8 della M3

La BMW Serie 1M è tutt'oggi considerata una delle auto sportive più riuscite per la casa di Monaco, grazie ad un corpo vettura compatto e muscoloso, unito ad un comportamento dinamico divertente ed efficace, ma come sappiamo l’uomo è un eterno insoddisfatto, per questo c’è chi ha deciso di mettere da parte il suo 6 cilindri in favore di un V8.

La 1M infatti veniva venuta con l’iconico 6 cilindri in linea BMW che in quella circostanza erogava 340 CV e 450 Nm di coppia, che diventavano 502 Nm con l’overboost. Per l’esemplare che vedete in video è stato scelto il V8 4.0 litri della M3 E92 (mentre al SEMA Show c’era una BMW M2 col motore V8 delle Dodge Hellcat) , capace di 420 CV e 400 Nm di coppia, che su un corpo vettura corto e agile come quello della Serie 1, promette faville.

In questa configurazione l’auto diventa una sorta di gokart da strada, che grazie alla potenza extra riesce quasi a girarsi su stessa in percorrenza di curva. Adesso alcuni di voi penseranno che sia un peccato snaturare una 1M, una vettura che difficilmente rivedremo nei prossimi anni, ma chi ha detto che quest'auto è una vera 1M? In origine era infatti una normalissima Serie 1 Coupé, il cui proprietario l’ha trasformata nel mostro che vedete, e volendo le costruisce anche per potenziali clienti, al prezzo di circa 35.000 euro.

Oltre alla sostituzione del motore e all’allestimento si possono poi aggiungere optional a piacimento, come lo scarico Akrapovic, sistema frenante più performante, sedili Recaro e molto altro. Ricapitolando, abbiamo una Serie 1 che ha ereditato il look dalla 1M e il motore della M3, ma non è la prima volta che vediamo un cocktail BMW di tale bontà: esiste una BMW M3 E36 con un sound da Formula 1 ereditato grazie al motore V10 della M5.