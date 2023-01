BMW non sfiderà il Cybertruck di Tesla: 'I pick-up non ci interessano'

BMW non è intenzionata almeno per ora ad entrare nel mercato dei pick-up. Nonostante il settore abbia avuto negli ultimi anni una grande eco mondiale grazie al Cybertruck di Tesla, di cui Elon Musk ha svelato di recente la data d'uscita, l'azienda bavarese rimane per ora a guardare.

A spiegare i piani futuri della casa delle eliche è stato niente di meno che il capo del design della stessa azienda automobilistica, Adrian van Hooydonk, che uscendo allo scoperto nelle scorse ore ha spiegato: "Un pick-up? Non è una scelta ovvia per il marchio BMW. Non dobbiamo seguire ogni tendenza del mercato. Se entriamo in un segmento, vogliamo entrarci per restarci a lungo termine. Quello che vedo e che trovo interessante – ha aggiunto e concluso il designer bavarese - è che durante la pandemia di covid, abbiamo visto una maggiore tendenza delle persone a trascorrere del tempo all'aria aperta”.

In un recente passato Van Hooydonk aveva comunque parlato bene dei pick-up definendoli “sofisticati” e “raffinanti”, ma per ora BMW non è ancora pronta ad entrare in questo settore, seppur negli Stati Uniti sia storicamente il più redditizio.

In ogni caso i tedeschi hanno realizzato un pick-up basato sull'X7: un gruppo di universitari ha lavorato a braccetto con le divisioni Concept Vehicle Construction e Model Technology dando vita ad un pick-up con pianale di carico in legno lucidato, con tanto di BMW F 850 GS posizionata sopra per mostrare le capacità di carico. Il prototipo ha debuttato in occasione dei BMW Motorrad Days nel 2019 e aveva attirato l'interesse degli appassionati.

In occasione del recente SEMA di Las Vegas era stata invece mostrata una BMW M4 Competition in versione pick-up, oltre a dei modelli realizzati dalla divisione M su base E92 ed E30, utilizzati come veicoli di assoluto prestigio per trasportare materiale. Modelli che per ora non verranno prodotti in serie, come spiegato da BMW.