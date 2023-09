BMW non offrirà più i sedili riscaldabili in abbonamento: 'I clienti non ci hanno capiti'

BMW, fresca di presentazione della nuova linea Neue Klasse, ha deciso di annullare i servizi di abbonamento per alcune funzionalità legate ai sedili riscaldati, a causa di una presunta mancanza di comprensione da parte dei clienti. L'azienda aveva ricevuto critiche per l'addebito di un canone di abbonamento per sbloccare queste funzionalità.

L'obiettivo era quello di rendere le auto più attraenti per i futuri proprietari di veicoli usati. Tuttavia, la situazione ha portato a una serie di malintesi, costringendo BMW a spiegare ripetutamente il suo modello di abbonamento non pienamente compreso dai clienti.

Il servizio si chiamava "Function on Demand," e BMW era ottimista sul fatto che gli acquirenti si sarebbero abituati all'idea. Inizialmente, sembrava una buona idea, con analisi di mercato che indicavano un crescente interesse per questi abbonamenti. Tuttavia BMW ha abbandonato il progetto.

Pieter Nota, membro del CDA di BMW, ha spiegato che la gente aveva l'impressione di pagare il doppio, "anche se questa non era effettivamente la situazione". Questo è stato uno dei motivi principali che hanno portato BMW a interrompere il servizio di abbonamento.

In quel periodo, i clienti potevano optare per l'aggiunta dei sedili riscaldati in modo tradizionale, al costo di circa 409,33 dollari (380 euro grossomodo), mentre l'abbonamento costava 18 dollari al mese. Facendo un rapido conto scopriamo che, nel corso di tre anni, i sedili riscaldati sarebbero costati ben 648 dollari con l'abbonamento, mentre in cinque anni, supererebbero i $1.000.; un cifra di gran lunga superiore all'optional di serie.

Nonostante l'abbandono del servizio per le funzionalità basate su questo hardware, BMW ha deciso di mantenere il modello di abbonamento per alcune funzionalità, come il download di prodotti legati all'assistenza al parcheggio.

In ambito software Bmw sta investendo molto per il futuro, nei novi modelli a partire dal 2025 è previsto un nuovo sistema di guida autonoma sviluppato dalla stessa Bmw. Per questo servizio la casa tedesca si appoggerà ad Amazon, che fornirà tutta l'infrastruttura in cloud per lo stockaggio dei dati.