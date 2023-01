BMW non offrirà potenza aggiuntiva sotto abbonamento sulle auto EV come Mercedes

Negli ultimi tempi si parla sempre di più dell’introduzione di abbonamenti nel mondo dell’automobile, e il tema è diventato caldissimo in particolare quando BMW ha chiesto un abbonamento mensile sui sedili riscaldati in Corea del Sud. Ebbene, in occasione del CES 2023 di Las Vegas, BMW è tornata sull’argomento e ha fatto il punto sulla situazione.

In particolare, Frank Weber, colui che è a capo dello sviluppo tecnico di BMW, in un'intervista ai microfoni di BMW Blog ha confermato che le auto elettriche bavaresi non offriranno aggiornamenti OTA che vanno a migliorare le performance del veicolo sotto canone mensile o annuale, facendo implicitamente riferimento a Mercedes, che propone un miglioramento delle performance di EQS ed EQE sotto abbonamento.

E ovviamente questa scelta non è dettata dalla bontà del costruttore quanto da motivi di carattere burocratico, perché se il produttore va a migliorare le performance della vettura, deve poi provvedere a comunicare l’avvenuta modifica a chi di dovere e tutta la procedura richiede moltissimo tempo e denaro, che la casa preferisce investire in altro modo.

A tal riguardo, in occasione della presentazione della BMW i Vision Dee al CES 2023, il boss del design del marchio bavarese ha fornito alcune informazioni sul futuro stilistico dei modelli BMW.