BMW non abbandonerà le station wagon: arriveranno i3 ed i5 Touring elettriche?

Mercedes è uno di quei costruttori intenzionati ad abbandonare il segmento delle station wagon, assieme ad altre case che ormai preferiscono puntare ai SUV e ai crossover più compatti. BMW invece va controcorrente, e pare che anche nel futuro della casa bavarese le station wagon non mancheranno.

La presentazione della prima M3 della storia in versione Touring è un chiaro esempio di quando la casa di Monaco ci tenga alle berline allungate, e il corpo vettura più voluminoso potrebbe essere d’aiuto anche nel futuro elettrico del marchio.

Un rumor proveniente da Bimmerpost sostiene infatti che nel futuro di BMW ci saranno nuove station wagon elettriche, a partire da una i3 su base Serie 3, e quindi da non confondere con la vettura compatta uscita di produzione. La BMW i3 in versione berlina, touring e crossover (ossia la iX3) è attesa per il 2027, ma prima di allora potrebbe arrivare anche la versione elettrica della Serie 5.

Si chiamerà i5 ed è attesa per il 2024 anch’essa declinata in versione standard e allungata: probabilmente verrà offerta in versione eDrive40, xDrive40 e M50, ma solo queste ultime due saranno papabili versioni dedicate alla i5 Touring.

Vedremo quindi nuove station wagon dell’elica, anche perché il passo lungo delle versioni Touring garantirebbe maggiori autonomie grazie a pacchi batterie più ampi uniti ad una carrozzeria affusolata e aerodinamicamente più efficiente.