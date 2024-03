BMW Neue Klasse, svelata la plancia: sarà quella del nuovo iX3?

Dopo la presentazione della BMW Vision Neue Klasse, la berlina che sembrerebbe aver dato vita al futuro della gamma EV del brand di Monaco di Baviera, sta per arrivare il giorno del debutto del secondo concept della Casa tedesca. Un crossover elettrico che dovrebbe essere svelato a breve. Intanto ecco il teaser della plancia.

E così dopo la berlina arriva il modello a ruote alte. Sul progetto si sa ancora poco, anzi, non si sa proprio nulla, se non che si tratta di un crossover e di un'auto elettrica della generazione Neue Klasse. Dunque la base sui futuri modelli di BMW, e soprattutto di iX3, a quanto pare la prima vettura della nuova serie a essere prodotta in serie (BMW X3 Neue Klasse: sarà così il primo SUV della nuova piattaforma bavarese?).

Silenzio stampa, quindi, in quel di Monaco di Baviera, eccezion fatta per una piccola anticipazione, la foto dell'abitacolo della vettura, o perlomeno di un suo dettaglio, e di un'anticipazione riguardo le tempistiche della presentazione di questo concept. Ma andiamo con ordine...

Dalla foto pubblicata sui profili social di BMW si nota la plancia della nuova BMW Vision Neue Klasse X (Nuova BMW Vision Concept, online le foto spia: ecco come potrebbe essere); un po' poco per riuscire a immaginare del tutto il nuovo concept, no? Eppure qualcosa si riesce a intravedere. Partendo soprattutto dal display centrale, lo stesso presente all'interno della berlina svelata solo qualche mese fa, presente anche il BMW Panoramic Vision. Alcune somiglianze, ma anche tante differenze.

Già, tra berlina e crossover cambiano parecchie cose, e non parliamo solamente dell'altezza della vettura. Tra la Vision Neue Klasse e la futura Vision Neue Klasse X, infatti, cambiano le colorazioni, abbinamento giallo-bianco per la berlina, mentre per il prototipo a ruote alte è un arancio-bianco, e anche il design del volante non sembra lo stesso. Ma parlando, invece, di tempistiche; non c'è ancora nulla di definitivo e ufficiale, ma Domagoj Dukec, capo del design di BMW, sul proprio profilo Instagram ha lasciato un messaggio non troppo velato: "Non vedo l'ora di mostrarvi questo nuovo veicolo! Mancano solo pochi giorni!". Ma mica si tratterà del 21 marzo di cui vi avevamo già parlato?