Sarà così la prima BMW della Neue Klasse? Allora non ci siamo...

Nelle ultime ore è apparso online il render di quella che dovrebbe essere la prima berlina di BMW con l'arrivo della nuova piattaforma Neue Klasse. L'ipotetica Serie 3 o comunque una vettura appartenente a quella categoria, lascia un po' di punti interrogativi.

A pubblicare l'immagine sono stati i colleghi di Motor1 che hanno preso spunto dal concept di BMW i Vision Dee presentato al Ces 2023, per realizzare appunto una possibile versione finale dello stesso progetto. Un render che fa storcere il naso e ovviamente non ce l'abbiamo con i colleghi che hanno semplicemente e abilmente “ricostruito” la BMW, ma piuttosto con le linee della prossima berlina scelte dalla casa bavarese.

La casa automobilistica tedesca ha sempre dato vita ad auto sportive e dal forte carattere, caratterizzate anche da linee eleganti, ma quella che potrebbe essere la prima auto elettrica della nuova piattaforma, appare alquanto anonima e dalle proporzioni tutt'altro che riuscite. BMW ha realizzato negli ultimi anni auto con dei musi esageratamente lunghi, mentre il render in questione appare con un frontale tagliato e corto. Lo stesso si può dire della coda, (che comunque dall'immagine non si riesce ad approfondire), che appare solo accennata.

Nel frontale troviamo il classico doppio rene di BMW ma senza la solita griglia cromata: se è vero che eliminando i motori endotermici non è necessario lo sfiato è anche vero che ci pare strano che la casa delle eliche elimini un elemento tipico delle sue auto dai tempi che furono. A riguardo BMW ha depositato un brevetto per dei fari a scomparsa dietro un doppio rene di generose dimensioni ma non è chiaro se quello che vediamo nel render corrisponda.

Sicuramente all'interno la “nuova Serie 3” sarà un'esplosione di altissima tecnologia di ogni tipo, e nel contempo i motori elettrici saranno economici, efficienti e duraturi ma per il momento a livello di design ancora non ci siamo, soprattutto se pensiamo a quanto mostrato da Audi per il suo futuro full electric, auto da mille e una notte che non vediamo l'ora di vedere in azione. Sia chiaro, non è tutto da buttare e ripetiamo che si tratta solo di ipotesi al momento, ma da BMW, che nel corso della sua storia ci ha regalato auto sublimi, ci aspettiamo ben altro. Fateci sapere se anche voi condividete il nostro punto di vista o se invece apprezzate il probabile nuovo stile BMW.