BMW Neue Klasse Concept X: svelato in anteprima il muso 'importante'

E' stato svelato in anteprima il muso del nuovo concept BMW Neue Klasse X, di fatto il prototipo che anticipa le forme future del marchio bavarese per quanto riguarda i SUV.

Sulla pagina Instagram Cochespias, sempre in prima fila quando si tratta di “scovare” qualche leak inerenti le auto, è apparso quello che sarà appunto il frontale del nuovo prototipo. Tra l'altro sembra che alcune testate italiane abbiano pubblicato il video dello stesso concept, evidentemente sbagliando data e rompendo l'embargo, filmato poi sparito nel giro di breve tempo.

Il frontale del concept ricorda per certi versi alcune BMW del passato come ad esempio la storica 2002. Dalla foto spiccano anche le luci decisamente vistose, (praticamente occupano tutta la larghezza del frontale), ad eccezione del doppio rene che rispetto ali modelli prodotti fino ad oggi si riduce in dimensioni, sviluppandosi più in verticale che in orizzontale, ma rimanendo comunque ben visibile. Tra l'altro lo stesso appare illuminato a led, per un effetto scenico alquanto spettacolare.

Troviamo inoltre un cofano lunghissimo, con due scanalature centrali a raccordarsi proprio con il doppio rene, mentre nella parte bassa del paraurti spiccano quelle che sembrerebbero essere due vistose prese d'aria raccordate da un elemento centrale verticale, oltre a due feritoie verticali ai lati.

Il prototipo riprende in parte alcuni elementi già visti sul primo concept Neue Klasse svelato da BMW lo scorso settembre, introducendo comunque degli elementi di novità, a cominciare proprio dal doppio rene.

Il concept X dovrebbe “trasformarsi” in iX3, di cui è già stata mostrata la plancia, e che dovrebbe essere messa in commercio nel 2025 assieme ad una berlina possibile erede della Serie 3. Il prototipo, ricordiamo, verrà svelato fra quattro giorni, il prossimo 21 marzo, e l'attesa è ovviamente altissima così come l'hype nei confronti del nuovo corso della casa dell'Elica che introdurrà un sistema elettrico a 800 V oltre ad altre numerose migliorie che potrebbero letteralmente sconvolgere il settore delle auto elettriche.

