BMW Neue Klasse: ecco il concept che anticipa le vetture future dell'elica

Dopo le anticipazioni di ieri della BMW Neue Klasse, l'azienda bavarese ha ufficialmente svelato il concept berlina che detta la linea in merito alle forme future delle prossime auto.

In occasione del Salone di Monaco 2023, giocando quindi in “casa”, è stato svelato al mondo intero ciò che dovremo attenderci nei prossimi anni dal marchio dell'elica. Il concept riprende da vicino la futuristica BMW I Vision Dee che era stata presentata a inizio anno al CES di Las Vegas: avremo quindi delle forme affilate, ampie vetrate e al posto delle cromature, vietate di recente dall'Ue, delle luci.

All'interno una profusione di tecnologia, con l'intelligenza artificiale che va di pari passo allo sviluppo delle auto. BMW con il concept Neue Klasse mantiene il suo spirito sportivo senza snaturarsi, e colpisce in particolare la mascherina cromata, che rispetto agli ultimi modelli appare di dimensioni ridotte.

Non mancano richiami a modelli storici del glorioso passato della casa bavarese, come ad esempio la mitica 1500 del 1962, il primo esempio in assoluto di quella che 60 anni fa venne definita proprio “Nuova classe”.

Il frontale è spiovente, ed a qualcuno ha richiamato quasi il muso di uno squalo, mentre i fari sono integrati nella mascherina, con i led che vanno a sostituire le leggendarie griglie cromate del doppio rene.



Le forme “taglienti” le ritroviamo anche nel posteriore, con i fari che vengono sviluppati in orizzontale, dando quel giusto tocco di modernità e classicità. E a proposito di modernità, come non menzionare la vernice E Ink che permette di visualizzare le animazioni e che aiuta gli utenti ad individuare i sensori per aprire in automatico le porte.

E aprendo le portiere si viene catapultati in un mondo fatto di luminosità, cristallo e grandi superfici. Il BMW Panoramic Vision, il monitor dell'abitacolo che integra il cruscotto e il sistema di infotainment, è sostituito da un head up display a tutta lunghezza: ci troviamo le info base, leggasi velocità, navigazione, consumo batteria e via discorrendo. Per utilizzarlo ci sono dei comandi a sfioramento presenti sul volante, mentre al posto degli specchietti retrovisori troviamo un sistema di telecamere.

"La BMW Vision Neue Klasse combina la nostra capacità di innovazione nelle aree principali dell'elettrificazione, della digitalizzazione e della circolarità – le parole di Oliver Zipse, CEO di BWM - in questo modo, siamo sempre in grado di essere due passi avanti al futuro: la Neue Klasse sta portando sulle strade già nel 2025 la mobilità del prossimo decennio - e sta guidando BMW in una nuova era".



Frank Weber, Board Member del BMW Group per Development, si è invece soffermato sui dettagli tecnici della BMW Neue Klasse: "30% di autonomia in più, ricarica più veloce del 30%, 25% di efficienza in più: la Neue Klasse rappresenta un importante salto tecnologico che porterà l'EfficientDynamics a nuovi livelli. Lo stesso vale per il suo design, che non potrebbe essere più futuristico- Con la Neue Klasse abbiamo intrapreso il più grande investimento nella storia dell'azienda. Non stiamo solo scrivendo il prossimo capitolo di BMW; stiamo scrivendo un libro completamente nuovo. Ecco perché la Neue Klasse avrà sicuramente un impatto su tutte le generazioni di modelli".