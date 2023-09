BMW Neue Klasse, ecco come potrebbe essere il prossimo X5 e la Serie 3 SW

La nuova Vision Neue Klasse della BMW è destinata a suscitare diverse attenzioni del pubblico, mentre alcuni potrebbero disapprovare la decisione di BMW di ridurre il proprio stile a elementi di design cruciali, è evidente che questa nuova gamma farà parlare di sé, soprattutto con questi nuovi concept.

La BMW Vision Neue Klasse rappresenta una svolta significativa per il marchio, secondo le parole di Oliver Zipse, presidente del consiglio di amministrazione della BMW AG, durante la presentazione all'IAA Mobility 2023. Questo nuovo concept unisce innovazione nell'elettrificazione, digitalizzazione e sostenibilità.

La mancanza di alcuni elementi tipici, come i grandi reni verticali e le curve audaci che spesso caratterizzano le BMW attuali, è un fattore che, comunque ha fatto riflettere molti critici (e non) del settore.

Al momento, questa nuova famiglia di concept comprenderà un SUV e una station wagon, del quale vi alleghiamo il post in fondo all'articolo. Il SUV potrebbe essere considerato come il futuro BMW X3 (o X5, o forse entrambi). Mentre alcuni potrebbero preferire la versione SUV, altri potrebbero essere affascinati dalla station wagon completamente elettrica. Alcuni puristi della BMW hanno richiesto l'integrazione del tipico "nodo Hofmeister" nelle vetture.

Bmw, inoltre, ha annunciato che svilupperà la propria infrastruttura per la guida autonoma. Questo percorso sarà molto lungo e composto da diversi step: BMW ha appena stretto una partnership con Amazon per sfruttare le possibilità di archiviazione in cloud.