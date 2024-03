BMW Neue Classe X, ecco il concept che anticipa il design dei prossimi SUV

Dopo il concept della berlina Neue Klasse presentato lo scorso settembre, come da programmi stamane si è tenuto il reveal della Neue Klasse X, il prototipo che anticipa le forme dei futuri SUV di BMW.

Di fatto la BWM Neue Klasse X era stata svelata due giorni fa dopo una serie di leak, ma oggi la casa bavarese ha definitivamente alzato il sipario su quello che rappresenta il nuovo corso stilistico dell'elica a partire dal 2025 per gli sport utility vehicle.



Nulla è emerso per quanto riguarda l'aspetto meccanico di conseguenza possiamo limitarci al design esterno che si conferma di rottura rispetto alle BWM degli ultimi anni soprattutto per quanto riguarda il frontale e la calandra, strizzando l'occhio al passato.



Il concept, di dimensioni a metà strada fra una X3 e una X5, quindi quasi una “X4”, appare decisamente muscoloso e massiccio, con ruote alte, un frontale molto importante e dei passaruota ben marcati. Il doppio rene diventa verticale e illuminato, con una nuova firma luminosa che è caratterizzata da pannelli che cambiano a seconda del fatto che bisogni azionare le luci diurne, abbaglianti o anabbaglianti. Gli specchietti sono digitali, non ci sono le maniglie, mentre sul posteriore spicca lo spoiler ad ali di gabbiano sopra un lunotto inclinato e anche in questo caso delle luci importanti a tutta lunghezza.



Grandi novità anche all'interno, decisamente avveniristici e caratterizzati da una profusione di alta tecnologia ovunque. Ovviamente si tratta di un concept di conseguenza bisognerà capire cosa rimarrà di tali interni tech nel modello di serie. In ogni caso troviamo uno schermo per l'infotainment di dimensioni fra i 18 e i 20 pollici, un tunnel centrale con pochi tasti fisici e in generale un ambiente molto minimalista.



Spicca su tutto il Panoramic Vision, che di fatto è una striscia digitale che si trova al di sotto del parabrezza e che fornisce tutte le informazioni necessarie durante la guida, a cominciare ad esempio dalla carica della batteria. Il concept BMW Neue Classe X è caratterizzato dai cosiddetti Super brains, sistemi tecnologici che permettono di elaborare i dati 10 volti più velocemente rispetto ad ora, ed inoltre, grazie a tale tecnologia si punterà ad avere un'autonomia superiore del 30 per cento, così come una ricarica molto più veloce.

