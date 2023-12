BMW nega l'abbandono immediato dei motori termici: 'Totale assurdità'

Nonostante BMW stia vendendo tonnellate di auto elettriche, il glorioso marchio di automobili bavarese non intende affatto abbandonare nell'immediato i motori a combustione interna.

Negli scorsi giorni erano circolate alcune indiscrezioni, riportate da fonti vicine all'azienda tedesca, che parlavano di un possibile abbandono alle vetture termiche, nonostante lo stop di benzina e diesel sia previsto solo dal 2035.

Il motivo sarebbe da ricondurre ai forti investimenti di altre case automobilistiche nell'elettrico, ma la notizia è stata bollata come fake news. Parlando con i colleghi inglesi di Autocar il CTO BMW, Frank Weber, ha infatti spiegato: “Prima di tutto non è vero. E in secondo luogo, non è nemmeno vero dire che non ci sia più niente da fare", le parole in riferimento al futuro dei motori a combustione.

Quindi ha ribadito la questione: “C'è molto da fare. E non lo faremo solo in Europa, ma anche negli Stati Uniti e in Cina”. Anche il CEO Oliver Zipse appare decisamente scettico nei confronti delle auto elettriche, sottolineando in particolare la forte concorrenza dei produttori automobilistici cinesi e parlando di "rischio imminente".

Inoltre, per il numero uno del marchio bavarese gli e-fuel sarebbero un'alternativa "importante" ai combustibili fossili. Per quanto riguarda il carburante elettrico c'è un acceso dibattito in corso fra chi si dice convinto che possa essere sdoganato come reale alternativa all'elettrico, e chi invece pensa che produrlo su larga scala e di conseguenza venderlo, comporterà un prezzo molto elevato, con un mercato che sarà quindi relegato ai più facoltosi.

Del resto l'e-fuel potrebbe essere adottato da aziende come Porsche e Ferrari, di conseguenza stiamo parlando di automobilisti che non hanno problemi di portafoglio. Va comunque precisato che BMW crede ciecamente nelle vetture a batteria, e dalla piattaforma Neue Klasse, che diverrà operativa dal 2025, uscirà la prossima generazione di green con il marchio dell'elica, compresa la prima BMW M3 a batteria.