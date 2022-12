BMW mostrerà al pubblico la nuova M2 con tutto il kit M Performance all'Essen Motor Show

Pochi giorni dopo la presentazione ufficiale della BMW M2, la casa bavarese ha poi mostrato il ricco catalogo di componenti M Performance con cui i clienti potranno agghindare la propria auto. Per adesso si trattava però di sole immagini, ma al prossimo Essen Motor Show BMW mostrerà la la M2 full optional in pubblico.

E la BMW M2 con tutti i pezzi M Performance non passa certo inosservata: a livello estetico saltano subito all’occhio le nuove appendici in fibra di carbonio che non donano soltanto una maggiore aggressività all’auto, ma secondo il costruttore portano anche effetti positivi all’aerodinamica della stessa. Al posteriore poi spunta una nuova ala più pronunciata e montata sopra al baule, mentre nella parte inferiore escono i quattro tubi centrali del nuovo impianto di scarico in titanio che da solo permette di risparmiare 8 kg di peso sulla bilancia, oltre ad accordare in maniera ancor più certosina il sound della coupé bavarese.

All’interno invece è un tripudio di materiali nobili, ovvero fibra di carbonio e Alcantara, mentre la scena è dominata dal display curvo che adotta dei comandi specifici per la versione M, che tra le altre cose permette anche la messa a punto dell’auto grazie alla modalità M Setup che permette di modificare alcuni paramentri secondo il gusto del conducente.

Sotto al cofano invece resta tutto invariato, quindi c’è il 6 cilindri in linea twin-turbo da 3.0 litri di derivazione M3 e M4, accreditato di 460 CV e 550 Nm di coppia, quanto basta per toccare i 100 km/h in 4,1 secondi, contnuando poi a spingere fino alla velocità massima di 250 km/h, che diventano 285 con il pacchetto M Driver. L’auto completa di tutti i kit verrà dunque esposta all’Essen Motor Show che andrà in scena dal 3 dicembre 2022.