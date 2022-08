BMW e le auto del futuro: la Neue Klasse del 2023 sta per arrivare

Il futuro di BMW sta diventando sempre più chiaro: dopo l’annuncio dell’i7 blindato in arrivo sul mercato nel 2023, il presidente Oliver Zipse ha confermato durante una teleconferenza che la società offrirà il primo sguardo alla Neue Klasse al Salone di Monaco del 2023, noto altrimenti come IAA Mobility 2023.

Qualche appassionato probabilmente si aspettava la presentazione della Neue Klasse durante il CES di Las Vegas che si terrà nel mese di gennaio 2023, ma non sarà così: “Nel gennaio 2023 porteremo le cose al livello successivo quando presenteremo un veicolo di visione digitale, al CES, così come al nostro NEXTGen di Las Vegas”, ha dichiarato Zipse.

Egli ha poi aggiunto che i due diversi modelli che porterà alla kermesse internazionale saranno una “vetrina dell’esperienza digitale BMW”. Sono noti poche dettagli concreti su questi due veicoli, eccetto per la seguente definizione fornita dall’azienda: “Sono una visione per la mobilità nel 2040, un'esperienza legata al metaverso, che combina il veicolo fisico e il futuro digitale”.

Oltre a questi piani, però, ciò che interesserà maggiormente gli appassionati è la presentazione dei concept della Neue Klasse all’IAA 2023, precedentemente noto come Salone di Francoforte e ora ribattezzato IAA Mobility o, altrimenti, Salone di Monaco per il cambio di città. I concept della nuova gamma di sedan e SUV verranno mostrati il 5 settembre 2023 in vista del lancio nel 2025.

Molto chiacchierato è anche lo sviluppo di supercar e SUV elettrici firmati BMW e McLaren.