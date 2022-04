BMW mostra nuove immagini della M2, e ufficializza la produzione del modello in Messico

BMW ha avuto il suo bel da fare in questi i giorni con la presentazione di nuovi modelli tra i quali spicca una rinnovata Serie 7, ma i festeggiamenti per il 50° anniversario della Divisione M si avvicinano, e con loro l’arrivo della nuova BMW M2.

Pochi giorni fa abbiamo visto la M2 in azione sul Nurburgring insieme alle sorellone M4 CSL ed M3 Touring, ma adesso è BMW stessa a mostrarcela, sebbene ancora nascosta sotto all’immancabile wrap bianco e nero. In particolare, la casa dell’elica ha mostrato quattro nuove immagini che hanno accompagnato l’annuncio riguardante la produzione del modello in questione, che avverrà in Messico, nello stabilimento di San Luis Potosì, dove tutte le M2 verranno assemblate prima di essere spedite e consegnate ai legittimi proprietari spari per il pianeta.

Ricordiamo infatti che questo stabilimento è molto importante per la casa bavarese (date un’occhiata alla coloratissima BMW Serie 2 Art Car creata per celebrare la cultura tedesca e messicana) dato che accoglie anche la produzione delle Serie 2, ma dal 2019 si dedica anche alle Serie 3.

Inoltre sappiamo che la produzione delle nuova M2 avrà inizio proprio con la celebrazione del 50° anniversario della M Division. Ricordiamo infine che non abbiamo ancora dati specifici sulla M2, ma si pensa che sotto al cofano possa montare una versione modificata del motore 6 cilindri da 3.0 litri che si trova attualmente sulla M4, con una potenza attesa attorno ai 450 CV nella versione Competition.