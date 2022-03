BMW ci mostra il posteriore della M3 Touring: un lato B da favola!

La BMW M3 in versione station wagon non è più un segreto, ma un conto è vederla avvolta in un wrap che inganna gli occhi dell’osservatore e un conto è vederla nuda come la mamma bavarese l’ha fatta. In realtà, ancora non possiamo vederla nella sua interezza ma doppiamo accontentarci del suo lato B, e che lato B!

BMW ha deciso di realizzare una serie di filmati dedicati alla nascita e allo sviluppo di questo progetto, che finora non aveva mai preso vita. Infatti mai nessuna M3 è stata declinata in versione Touring, o forse è meglio dire che mai nessuna M3 Touring ha raggiunto la produzione.

Qualcuno di voi si ricorderà infatti che una M3 station wagon è esistita eccome (la polizia inglese aveva distrutto una M3 Touring fatta in casa costruita con pezzi rubati), ed è proprio quella che si vede nei primi minuti del filmato. Era un prototipo basato sulla generazione E46 del 2001 che rimase però un pezzo unico dato che la casa non ebbe il coraggio di investire in un progetto del genere, per paura di non trovare abbastanza richiesta al di fuori del mercato tedesco.

Un piccolo gruppo di persone hanno comunque continuato a nutrire il sogno di vedere una M3 Touring, ed è così che hanno iniziato a lavorare sul modello di ultima generazione, che ormai è in dirittura d’arrivo per fare il suo debutto sul mercato. Dirk Häker, responsabile dello sviluppo delle BMW M, ha raccontato la passione che si cela dietro a questo progetto, che ha preso vita quasi per gioco grazie ad un piccolo team guidato dalla passione, e che una volta ultimato ha lasciato tutti di stucco, compreso Häker, che non ci ha pensato due volte e ha deciso di farla diventare realtà, così che tutti gli appassionati del marchio possano goderne.

Ed è proprio durante il racconto della genesi di questa vettura che Dirk ha tolto i veli che nascondevano il posteriore dell’auto, mostrandoci un modello praticamente finito, con finiture pari a quelle di produzione.

A livello tecnico l’auto sfrutterà lo stesso powertrain della M3 berlina, ma a livello estetico è tutta un’altra storia: la presenza scenica della M3 Touring è notevole, incredibilmente muscolosa e aggressiva, accucciata sull’asfalto come un felino pronto a scattare sulla preda, e nel prossimo filmato scopriremo anche quali sono le sue potenzialità.