BMW mostra le forme della i4 EV: la prima elettrica tedesca con 500 km di autonomia

BMW pare essersi lanciata a tutta forza verso l'elettrificazione. Recentissima infatti la notizia che riportava di nuovi posti di lavoro e produzione raddoppiata presso alcuni stabilimenti della casa di Monaco di Baviera. Adesso però si entra nel vivo, perché la i4 Concept mostra le sue forme tramite un teaser.

In precedenza della berlina elettrica erano già stati rivelati alcuni dettagli. Ad esempio conoscevamo la sua potenza di 530 cavalli. Sapevamo che avrebbe provato a raggiungere i 600 km di autonomia per singola carica (500 km sono più realistici secondi i rumors), consentiti da un pacco batterie da 80 kWh, e che lo scatto da 0 a 100 km/h sarebbe avvenuto in meno di 4 secondi. Tutto questo anche grazie alla tecnologia proprietaria eDrive, capace di migliorare l'efficienza e incrementare la silenziosità.

In attesa del reveal ufficiale, che avverrà la prossima settimana al Salone dell'automobile di Ginevra, BMW ha pubblicato su Instagram un breve teaser sulla i4 concept, che mostra in parte le forme della vettura. Potete guardarlo in fondo alla pagina. Il produttore tedesco ha commentato così la vicenda:"La BMW Concept i4 annuncia la nuova era dello Sheer Driving Pleasure (puro piacere di guida), esso fornisce uno spunto completamento nuovo per quanto riguarda l'eccellenza della dinamica per la quale BMW è rinomata, e che mescola un design sportivo moderno ed elegante con la spaziosità e la praticità di una Gran Coupe quattro porte. Tutto questo è ottenuto generando zero emissioni locali."

La produzione della i4 Concept in versione finale, che non si differenzierà molto dal modello che verrà presentato a Ginevra, comincerà all'inizio del prossimo anno, e la commercializzazione dovrebbe avvenire entro la metà del 2021. Le norme sulle auto elettriche prevedano che queste, fin troppo silenziose, producano un suono per avvisare i pedoni. In BMW questo lavoro sul sound verrà svolto nientedimeno che da Hans Zimmer in persona.