BMW, tutti i modelli in uscita nel 2024: dalla nuova Serie 1 alla M5 Touring

Nel corso dell'anno che sta per arrivare, il 2024, saranno tante le novità inerenti BMW, la prestigiosa e storica azienda di automobili bavaresi, in salute come non mai.

BMW sta vendendo tonnellate di auto elettriche in tutto il mondo, dimostrandosi una delle aziende più all'avanguardia al momento, capace di intercettare i desideri dei suoi clienti anche con inedite vetture green.

E nel corso del 2024 la strategia dell'elettromobilità proseguirà, affiancata da modelli a combustione termica, a cominciare dalla nuova BMW Serie 1, che avrà una nuova griglia e maggiore potenza.

A 5 anni dalla sua uscita arriverà un primo restyling per la Segmento C tanto amata in Italia, che comporterà modifiche estetiche, con nuovi cerchi e nuovi colori, ma anche un aggiornamento al sistema multimediale, e alcuni miglioramenti anche a livelli di offerta motoristica.

L'anno che verrà uscirà anche la nuova X2, già ufficialmente svelata nelle scorse settimane, e che sarà anche prevista in full electric con 449 chilometri di autonomia. Attenzione anche alla BMW Serie 5 che presenterà due nuovi modelli, a cominciare dalla M5 Touring, che tornerà così a fare capolino a 15 anni dall'ultima M5 SW.

Sarà una vera e propria supercar travestita da famigliare con ben 750 cavalli sotto il cofano e una coppia di 1.000 Nm. Spazio anche alla BMW i5 Touring con una batteria superiore ai 500km di autonomia.

Tornando in casa SUV arriverà la nuova generazione dell'X3 ma non ancora in versione elettrica, mentre per quanto riguarda le sportivissime occhio al restyling della M3 sia a livello estetico quanto di interni (a livello meccanico si manterrà il motore da 510 cavalli turbo da 3,0 litri).

Attesa per il 2024 anche la BMW M2 CS, la versione più potente della coupé bavarese, con un body kit ancora più estremo e molto probabilmente lo stesso motore dell'M3. Infine spazio a due Gran Coupé, leggasi la Serie 2 e la Serie 4: nel primo caso si tratterà di un vero e proprio modello mentre nel secondo di un restyling di metà vita.