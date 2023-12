BMW, ecco tutti i modelli in uscita fra il 2024 e il 2027

BMW alla prova della verità. Da questo momento in poi, il gruppo bavarese pianterà una volta per tutte le fondamenta del suo nuovo corso dove l'elettrificazione avrà un ruolo sempre più preponderante. Il CEO del gruppo BMW ha espresso fiducia, rilanciando nuovi ambiziosi obbiettivi già a partire dal 2024. Cosa ci aspetta dunque in futuro?

Già entro il primo trimestre del prossimo anno dovremo poter mettere le mani sulla BMW X2 Coupé (elettrica e a combustione), seconda iterazione del celebre mini suv del gruppo. A Luglio sarà presentata la nuova Serie 1, che sarà riproposta con un cambio d'abito netto e deciso. Questo modello sarà il ponte di collegamento che separerà una versione a batteria in futuro, che si chiamerà iX1

Rimanendo sul mondo termico, verranno svelate le nuove versione di BMW Serie 5 Touring (con un controparte elettrica) e la nuove Serie 4 di cui sappiamo ancora molto poco. Infine, il 2024 vedrà la primissima versione di BMW M5 con motore ibrido, questo sarà in primo passo per la sezione M verso il processo di elettrificazione per i motori da competizione (maggiori informazioni su BMW M5 ibrida sono a portata di clic).

Passando al 2025, (che sarà, una volta per tutte, "l'anno Neue Klasse") debutterà il primo suv di nuova concezione, BMW iX3, seguito dalla Serie 2 Gran Coupè e BMW X4 e iX4. Il 2026 sarà un altro anno importante per via dei primi importanti passi verso i motori a idrogeno, nonché banco di prova definitivo in termini di elettrificazione. Infine il 2027 sarà il momento della verità, con la nuova versione completamente a batteria dell'ammiraglia del gruppo, ovvero la prossima BMW Serie 3.