BMW e MINI adotteranno interni con materiali vegani a partire dal 2023

Il mondo della mobilità oramai viaggia a braccetto con la sostenibilità ambientale, e le direzione intraprese dalle case non riguardano soltanto il passaggio ai powertrain elettrici, ma anche i materiali con cui si costruiscono le vetture. A tal proposito, BMW e MINI utilizzeranno materiali vegani per gli interni delle proprie auto dal 2023.

Il cambio non sarà drastico, ma avverrà a partire dal prossimo anno su specifici modelli e allestimenti di entrambi i costruttori, che adotteranno però degli interni realizzati interamente con nuovi materiali vegani, che offrono però lo stesso feeling, apparenza e resistenza nel tempo dei materiali che già conosciamo.

Secondo gli studi del case in futuro ci sarà poi sempre più richiesta per questo tipo di rivestimenti “green” (anche Tesla è diventata vegana già da qualche anno), e in questo modo sia BMW che MINI si fanno trovare pronti. Ma i benefici di tale scelta non sono solamente etici: i materiali vegani permettono un risparmio considerevole di CO2 immessa nell’aria (si parla di circa 23.000 tonnellate all’anno, a cui vanno sommate le 1600 tonnellate in meno di rifiuti della lavorazione), e componenti come i tappetini verranno realizzati in quello che in genere chiamano mono-materiale, così da facilitare il riciclo del pezzo, che solitamente è composto da differenti materiali.

"Con un volante realizzato con un materiale di superficie vegano di alta qualità, soddisfiamo i desideri dei nostri clienti che non vogliono scendere a compromessi in termini di aspetto, sensazione e funzionalità", Uwe Köhler, Head of Development Body, Exterior Trim, Interior presso il BMW Group. "Il materiale innovativo resiste all'usura causata da abrasione, sudore e umidità e ha tutte le proprietà desiderabili della pelle”.

E parlando di materiali più eco-sostenivili, ecco uno studio recente che rivela quali sono i costruttori di auto più vegani del momento.