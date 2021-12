BMW e Mercedes hanno paura di Tesla e Elon Musk: lo dice Bob Lutz

BMW e Mercedes sono terrorizzate da Tesla. È quanto afferma Bob Lutz, figura autoritaria del mondo automotive che più volte negli ultimi anni ha parlato di Elon Musk e della sua azienda 100% elettrica. Sentiamo cosa ha dichiarato questa volta.

Bob Lutz è stato per moltissimo tempo un detrattore di Tesla, una di quelle persone che non credevano assolutamente nelle possibilità dell'azienda californiana, più volte aveva infatti paventato la bancarotta per poi ricredersi e congratularsi con Elon Musk a cadenza regolare. Oggi l'executive, parlando con il Financial Times, ha raccontato di come BMW e Mercedes siano spaventate da Tesla. Aziende come Ford e Volkswagen hanno più volte riconosciuto la supremazia del marchio di Elon Musk in campo elettrico, complimentandosi di continuo con il manager sudafricano; addirittura più volte hanno sottolineato come Tesla fosse un modello da seguire, il tutto mentre BMW e Mercedes mal digerivano l'inseguimento.

I due brand tedeschi hanno perso una discreta fetta di mercato a causa di Tesla, con moltissimi utenti premium che hanno abbandonato la stella a tre punte in favore di qualcosa di nuovo - ovvero la tecnologia californiana. Ora però stanno combattendo per sovvertire l'ordine delle cose e riprendersi ciò che gli apparteneva "di diritto", almeno secondo una logica prettamente commerciale. Mercedes in particolare sta per presentare al mondo la nuova Vision EQXX, una vettura che finalmente promette un'efficienza eccezionale, in grado persino di superare quella Tesla - che a oggi rimane il nemico da battere in termini di consumi e potenza.

La EQXX dovrebbe percorrere 10 km con 1 kWh, una cifra eccezionale che effettivamente potrebbe sconvolgere gli attuali equilibri, ancora però non conosciamo la scheda tecnica dell'auto e il suo prezzo, inoltre dovremo provarla per bene in strada, nel mondo reale. Di certo, come ci ha ricordato Lutz, BMW e Mercedes hanno paura di Tesla e del suo condottiero, eletto dal TIME uomo dell'anno 2021 per essere un modello d'ispirazione per molti. Un uomo che ha fatto cambiare idea, nel tempo, anche a un manager tutto d'un pezzo come Bob Lutz, rappresentate della vecchia guardia - e già questo potrebbe bastare per capire il vero potenziale di Tesla.