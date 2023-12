BMW: 'Mercato auto elettriche cresce, ma più lentamente rispetto alle previsioni'

Il CEO e Presidente di BMW Nord America, Sebastian Mackensen, ha condiviso recentemente le prospettive dell'azienda sul mercato dei veicoli elettrici. Pur riconoscendo la crescita inequivocabile del settore, Mackensen ha ridimensionato le aspettative sulla sua velocità di sviluppo.

Nonostante questa cautela, BMW sta dimostrando un impegno significativo per il futuro elettrico. L'azienda ha pianificato la produzione di sei modelli di veicoli completamente elettrici nello stabilimento di Spartanburg, nella Carolina del Sud, entro il 2030. Sebbene Mackensen non abbia specificato i modelli esatti, ci si aspetta la presenza di BMW iX5, iX6 e iX7, con altri tre modelli che potrebbero essere varianti o nuove aggiunte alla lineup.

Nell'affrontare le sfide legate ai prezzi nel mercato dei veicoli elettrici, BMW ha adottato un approccio strategico offrendo crediti di locazione ai clienti al dettaglio. Attraverso questo programma di incentivi, che sfrutta i sussidi federali, l'azienda mira a rendere più accessibile la sua gamma elettrica. Mackensen ha sottolineato l'importanza di considerare la prospettiva del consumatore, indicando che il cliente non sembra disposto a pagare un prezzo elevato per una diversa tecnologia di propulsione. Tuttavia, il prossimo anno molti crediti federali negli Stati Uniti verranno ridimensionati a partire dal 2024.

BMW sta anche monitorando da vicino le dinamiche del mercato e considera Tesla come un punto di riferimento affidabile per valutare l'interesse dei consumatori nei confronti dei veicoli elettrici. Il CTO della casa bavarese ha anche espresso la sua opinione sui sound "ricreati" delle auto elettriche, apostrofando questa tendenza come "di cattivo gusto".