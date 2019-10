BMW M8 Gran Coupe: una berlina 4 porte da 625 cavalli

Oggi BMW ha presentato la M8 Gran Coupe, una quattro porte che nella sua versione Competition vanta 625 cavalli di potenza, con prestazioni e appeal che la rendono una degna avversaria della Porsche Panamera.

La berlina ruggente sarà mostrata durante il Salone dell'Auto di Los Angeles, ma nel frattempo BMW ci ha già dato tutte le informazioni che ci interessa sapere. Inclusa la data di debutto nelle concessionarie, fissata per aprile del 2020.

Questo veicolo da 5,098 metri e ben 1.98 tonnellate arriva anche in una versione Competition, pensata per gli amanti delle emozioni in pista. Sotto il cofano troviamo un V8 4.4L biturbo da 625CV e 750 Nm. La versione normale della M8 rinuncia a 25 cavalli, ma rimane un'auto indubbiamente in grado di regalare grande divertimento.

Con la M8 Gran Coupe si schizza da 0 a 100 Km in 3,2 secondi, mentre per i 200 ce ne vogliono 11 netti. Se ci si vuole dare alla pazza gioia nelle autostrade senza limiti della Germania (usando la massima intelligenza) non c'è problema, la velocità massima è settata a 250 Km/h.

Il cambio è un automatico M Spettronic a 8 marce, mentre la trazione è la integrale M xDrive in grado di dare più coppia all'asse posteriore, a conferma della vocazione sportiva del veicolo. La chicca è però la funzione M Setup, che da pieno potere di controllo all'automobilista, prevedendo addirittura la possibilità di scollegare l'asse anteriore e rendere l'M8 a trazione posteriore.

Il prezzo oscilla trai 130.000 e 140.000 dollari a seconda che si scelga la versione base o la M8 Gran Coupe Competition.