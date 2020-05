Questa BMW M8 Competition è una belva da 834 cavalli: video e immagini

La gamma di BMW a marchio M sono ormai numerosissime. La divisione sportiva della casa automobilistica tedesca sforna costantemente bolidi potentissimi delle varianti "standard" di Serie 1, Serie 2 e così via. La M8 Competition Coupe è una delle vettura più veloci in assoluto in questo senso, ma al tuner Manhart le sue performance non bastavano.

Ed ecco che è stato realizzato il pacchetto "MH8 800", i quale porta il già poderoso V8 bi-turbo da 4,4 litri della vettura all'incredibile potenza di 834 cavalli e alla coppia di 1.050 Nm. Il risultato è sbalorditivo: un tempo da 0 a 100 km/h di 2,6 secondi e per raggiungere i 200 km/h da ferma le bastano soltanto 5,7 secondi. Pertanto adesso questa M8 Competition Coupe è veloce almeno quanto una Porsche 911 Turbo S.

La casa di tuning però non ha soltanto bombardato di steroidi il propulsore, ma ha anche provveduto a dotare la vettura di un nuovo body kit sottile nelle modifiche, ma estroverso nelle tonalità aggiunte, dove il color oro definisce buona parte della carrozzeria. Il tutto si poggia ora su cerchi custom in lega da 21 pollici sia all'anteriore che al posteriore, mentre un nuovo assetto delle sospensioni a molle regolabili permette di ridurre l'altezza dall'asfalto di 30 millimetri.

Pure gli scarichi sono stati migliorati, e per consentire un sound più robusto si è preferito rimuovere il filtro particolato. Il "rumore" può anche essere amplificato tramite un set di tubi di scarico senza convertitore catalitico, che fanno coppia con estremità regolabili con finiture in ceramica. Per quanto concerne l'abitacolo non troviamo invece particolari differenze, tranne per gli opzionali ritocchi in fibra di carbonio per volante e alette del cambio.

I ragazzi di AutoTopNL hanno avuto l'opportunità di provare questo bolide, e hanno caricato su YouTube materiale parecchio interessante, che testimonia gli oltre 310 km/h di velocità massima che può raggiungere. L'accelerazione è tra l'altro brutale, e il suono che produce mentre sale di velocità è melodia: date un'occhiata al video in fondo alla pagina.



Nel frattempo BMW è molto concentrata sullo sviluppo di auto completamente elettriche. Ne è un esempio la grande tecnologia impiegata nell'imminente BMW i4, che quando arriverà sarà la Serie 4 più potente di sempre. Eccovi la presentazione, svoltasi in modo digitale lo scorso 3 marzo.