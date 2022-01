BMW M760i Final V12 Edition: una Serie 7 per celebrare l'ultimo V12 della casa

A differenza di molte case costruttrici rivali, BMW sta continuando lo sviluppo di nuovi motori termici, ma di sicuro non vedremo più propulsori a 12 cilindri. La conferma arriva con la BMW M760i xDrive “The Final V12” Edition, un modello speciale che manda in pensione il V12 bavarese.

BMW ne costruirà soltanto 12 esemplari, tutti destinati al mercato statunitense, con un prezzo di 200,000 dollari, l’equivalente di circa 175,000 euro. A differenza dei modelli standard, questa versione celebrativa aggiungerà diversi badge alla carrozzeria, assieme ad un set di cerchioni dedicato e altra dotazione di bordo.

Ma partiamo dal motore, il motivo per cui è data questa edizione. Si tratta di un’unita da 6.6 litri V12 che dopo 35 anni di onorato servizio si è evoluto fino ad erogare 609 CV, inviati su tutte e quattro le ruote attraverso la trazione integrale xDrive tramite una trasmissione con cambio automatico a 8 rapporti, e nonostante la sua mole, può raggiungere i 100 km/h in 3,6 secondi.

Sul posteriore dell’auto verrà applicato un badge con riportata la scritta V12, mentre sul battitacco delle portiere si leggerà la scritta “The Final V12”, proprio come riportato su una placca presente sul motore. L’auto verrà poi equipaggiata con un set di cerchi in alluminio Style 760M da 20 pollici con razze sdoppiate, disponibili in tinta Window Grey o Jet Black, che faranno contrasto con il colore delle pinze dei freni, a scelta tra la tinta blu o nera.

L’interno dell’abitacolo è rifinito con l’allestimento Piano Black, e sulla console non manca una placca che riporta il numero dell’esemplare. Le Final V12 Edition saranno delle versioni con dotazione full optional, tra i quali figura il pacchetto Drivign Assistant Professional, il tetto panoramico, fari Laserlight e impianto audio firmato dalla Bowers & Wilkins. Inoltre gli eventuali proprietari potranno scegliere tra otto diverse colorazioni per le finiture interne, e con l’acquisto dell’auto, BMW fornirà anche un trofeo che riporta il numero dell’esemplare, il tipo di pelle scelta per gli interni e il numero di telaio.

Curioso il fatto che BMW abbia inviato delle comunicazioni ai possessori di Serie 7 da lunga data, per informarli dell’imminente arrivo di questa versione speciale. Una mossa che ha permesso alla casa di individuare i potenziali acquirenti più affezionati al modello. La BMW M760i xDrive Finale V12 Edition verrà prodotta a partire da giugno 2022, con le prime consegne stimate per il mese successivo.

E a proposito di BMW a 12 cilindri, date un’occhiata alla BMW Serie 3 Compact su cui hanno montato il V12 della leggendaria 850 CSi.