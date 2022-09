La BMW M5 Touring V10 è un missile sulle autobahn: non chiamatela auto familiare

Nella storia dell’automobile ci sono state numerose station wagon ad alte prestazioni, che sotto l’aspetto da veicoli pratici e adatti alla famiglia nascondevano un pedigree da supercar, e tra le tante vi era la BMW M5 Touring, un mezzo speciale che aveva un motore derivato dalla massima espressione delle corse automobilistiche.

Prodotta dal 2004 al 2010, la BMW M5 generazione E61 è stata la prima berlina al mondo a montare un V10, e la versione Touring arrivata soltanto in Europa è stata la più veloce del suo segmento in quegli anni. Ed è stato proprio quel suo dieci cilindri a darle la fama che tutti conosciamo: si trattava di un motore V10 aspirato da 5.0 litri che erogava 507 CV e urlava oltre gli 8.000 giri con un sound da brivido simile a quello delle monoposto da Formula 1, il che lo rendeva una gioia per le orecchie del pilota e di chi le stava attorno.

Grazie al team olandese di AutoTopNL possiamo goderne nuovamente grazie al loro canonico test sulle autobahn tedesche, dove la station wagon ha messo in mostra prestazioni ancora oggi da capogiro, accompagnate da una colonna sonora da brividi. Mentre il motore urla, la M5 Touring vola verso l’orizzonte toccando i 330 km/h con estrema facilità, ovvero prestazioni degne della Lamborghini Aventador SVJ testata mesi fa, ma celate sotto un vestito da auto familiare.

E dopo anni di assenza dal mercato, la BMW M5 Touring dovrebbe tornare nel 2025 con un motore V8 biturbo.