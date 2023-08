BMW M5 Touring, le nuove foto spia della 'belva': avrà 790 CV e sarà ibrida

BMW M5 Touring è stata avvistata durante i test sul Nurburgring in vista del suo lancio previsto nel 2024. Abbiamo già parlato della possibile prossima Bmw M5 in tutta la sua maestosità, ma queste immagini segnalano e confermano il ritorno della versione Touring della M5, interrotta dalla generazione E60 nel 2010.

La M5 Touring sarà disponibile insieme alla berlina e presenterà un powertrain ibrido plug-in. Questa configurazione combinerà il motore V8 biturbo da 4,4 litri della BMW con un motore elettrico montato sul retro del veicolo. Fonti vicine al produttore tedesco affermano che le due unità si combinano per erogare una potenza e una coppia nella regione di circa 790 CV e quasi 1000 Nm di coppia.

Il veicolo è stato avvistato mentre completava giri sul mini carosello del Nordschleife, avvolto in un pesante camuffamento. Le modifiche estetiche percettibili includono aperture della griglia anteriore più ampie, una posizione ribassata, un muscoloso grembiule posteriore e i distintivi scarichi quadrupli M5. Sono stati fatti avvistamenti anche sulle strade di campagna e sulle autostrade intorno a Monaco e presso la sede della BMW M a Garching.

I primi prototipi della nuova M5 sembravano utilizzare una batteria agli ioni di litio con capacità simile all'unità da 12,0 kWh presente nella BMW 545e uscente. Tuttavia, resta da vedere se questo approccio verrà mantenuto per le versioni di produzione della prossima M5. Ci sono state indicazioni che BMW M stia sviluppando una batteria ad alte prestazioni con capacità di carica ultra rapida.

Teniamo presente che i prossimi modelli 530e e 550e PHEV riceveranno una batteria da 19,4 kWh, il che potrebbe suggerire che anche la M5 potrebbe adottare un pacchetto batterie più capiente. Dirk Häcker, responsabile dello sviluppo della BMW M, ha dichiarato che stanno implementando sistemi di trasmissione ibridi con prestazioni M anche su altre auto ad alte prestazioni.

La prossima M5 utilizzerà un cambio automatico a otto velocità con convertitore di coppia per erogare la potenza, insieme a un sistema di trazione integrale xDrive che ha una predisposizione per la trazione posteriore. La vettura presenterà anche un telaio completamente rielaborato, caratterizzato da una carreggiata anteriore e posteriore più ampia per migliorare le prestazioni e la stabilità.

Piccola parentesi sulla nuova BMW i5: sebbene non si preveda una versione completamente elettrica sotto la denominazione M5, la divisione M ha sviluppato una variante ad alte prestazioni chiamata i5 M60. Anche se l'i5 M60 non è focalizzata esclusivamente sulle prestazioni come l'M5 tradizionale, è comunque capace di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi. Questo risultato è ottenuto grazie a un sistema di doppio motore che produce una potenza combinata di 593 CV e 820 Nm di coppia. Il marchio M costituisce un vero e proprio certificato di sportività estrema, molte auto sotto questo nome hanno fatto la storia, come il caso della M5 schiacciata sotto un carro armato da uno youtuber.