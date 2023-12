BMW M5 Touring 2024, una 'bestia' da 720 CV: ecco come sarà

BMW, una delle case automobilistiche più in salute per questo 2023 ormai vicino alla chiusura, regalerà nei prossimi anni gli ultimi modelli monstre con motore a combustione interna, una sorta di “canto del cigno” per congedarsi alla grande e chiudere un'era.

A breve infatti, anche se non vi è ancora una data precisa, BMW inizierà a produrre solo auto elettriche e di certo una spinta in tal senso giungerà dalla nuova piattaforma Neue Klasse per cui lo scorso giugno è stato presentato il primo concept.

Fra due anni, quindi, la casa dell'elica incrementerà ulteriormente le sue vetture EV, e ciò non potrà che giovare a BMW che sta già vendendo auto elettriche a tonnellate in diversi Paesi. Ma prima ci sarà spazio per la BMW M5 Touring, che come la cugina M3 famigliare si preannuncia una vera e propria bestia della strada.

I ragazzi di BMW Blog hanno dato vita ad un render ritenuto dagli stessi molto credibile avendo osservato diversi prototipi della futura Avant, ipotesi grafica che potete ammirare qui sopra.

I paraurti saranno in entrambi i casi molto prominenti, nel classico stile M, con ampie prese d'aria e sfiati per rinfrescare bene il motore e le pinze dei freni, oltre che per diminuire la resistenza all'aria.

Altri dettagli sono le maniglie a filo, i quattro tubi di scarico, nuove luci posteriori con strisce LED orizzontali, per un insieme decisamente elegante, sportivo e “cattivissimo”, lo stesso della sopracitata M3 station wagon.

Sotto il cofano spazio ovviamente al top di gamma, il propulsore proveniente dalla BMW XM, un ibrido plug-in con motore V8 S68 da 4,4 litri, con una potenza da 718 cavalli. La nuova SW debutterà durante l'estate del 2024 e molto probabilmente verrà mostrata presso il Goodwood Festival of Speed ​​e/o la Monterey Car Week, mentre la presentazione ufficiale è prevista a novembre 2024.