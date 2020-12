La BMW M5 sull'Autobahn è spaventosa: supera i 300 km/h con facilità

I ragazzi del canale YouTube AutoTopNL ci deliziano spesso con delle prove in strada, pertanto a condizioni reali, di molte vetture. Non parliamo soltanto di hypercar e supercar, ma anche di bolidi sportivi molto più accessibili, come la rapidissima BMW M5 della clip in alto.

Nello specifico si tratta di una BMW M5 Competition, e mette in campo uno degli output più elevati mai realizzati dalla casa automobilistica tedesca per quanto concerne una vettura omologata. Difatti monta un grosso e generoso V8 twin-turbo da 4,4 litri capace di ben 625 cavalli di potenza e 750 Nm di coppia, scaricati sull'asfalto attraverso un cambio automatico a otto rapporti. Questi numeri le permettono di scattare da 0 a 100 km/h in poco più di 3 secondi, e di raggiungere e superare senza alcun problema la soglia dei 300 km/h.

Il video in alto è piuttosto esplicativo di quest'ultimo dato, e l'Autobahn senza limiti di velocità dona a chiunque la possibilità di mettere sotto torchio il bolide. Ovviamente il nostro consiglio è quello di non rischiare una prova simile in strada, e di lanciarsi a tutta birra soltanto su un tracciato, in genere sicuro e dotato di una troupe d'emergenza sempre pronta a intervenire.

A ogni modo la nuova BMW M5 Competition è davvero una macchina impressionante. Fino a un decennio fa una berlina, per quanto veloce, non sarebbe mai potuta arrivare a tanto, mentre il produttore tedesco consente, per la "modica" cifra di 120.900 euro, di poter toccare i 311 km/h.

In chiusura vogliamo rimandarvi ad altri due test simili. Il primo concerne l'incredibile e rarissima McLaren Senna la quale, tra le mani di Shmee150, è arrivata a 340 km/h sulla Autobahn. L'autostrada tedesca è stata infine teatro anche della performance di una Nissan GT-R da 1.400 cavalli: ecco la sua velocità di punta.