Una BMW M5 della polizia? Apparirebbe proprio così

A Weimar, nel cuore della Turingia, vive Florian, un pilota professionista di 35 anni. Il suo garage è un vero paradiso per gli amanti delle BMW, con una collezione di modelli storici e ad alte prestazioni. Tra queste spicca una mostruosa M5 allestita da auto di pattuglia.

La ragione per cui Florian ha trasformato la sua auto per farla sembrare un veicolo della polizia è legata al suo desiderio di creare un'impressione memorabile durante le fiere e gli eventi di tuning. La sua BMW M5 Competition, potente con 626 cavalli sotto il cofano e una velocità massima che supera i 300 km/h, si distingue chiaramente dalla massa.

Sebbene la legalità di queste modifiche sia dubbia, Florian sostiene che tutte le sue personalizzazioni rientrino nei limiti legali. Prima di procedere infatti, egli sostiene di aver consultato le autorità di polizia per assicurarsi che l'uso del termine "gestione della corsa" (tradotto in italiano ovviamente) anziché "polizia" per le scritte fosse accettabile. Carwow ha anche ipotizzato il prossimo design della nuova M5, della quale sappiamo ancora molto poco.

Inoltre, le strisce argentate sul veicolo non sono riflettenti, in modo tale che non assomiglino ai veri segni distintivi della polizia tedesca. Durante la guida nel traffico, il sistema di luci blu (che non sono dei veri e propri lampeggianti della polizia) deve rimanere disattivato. Florian ha anche chiarito che non è un agente di polizia e non si impegna in alcuna attività di controllo del traffico.

Sebbene la prossima M5 sia ancora celata in un velo di mistero, sul circuito di Nurburgring è stata fotografata la versione turing pesantemente camuffata.