La nuova BMW M5 peserà 2,4 tonnellate? Sarebbero 435 kg in più dell'antenata

Un membro del forum Bimmer Post ha fornito alcune informazioni sulla nuova BMW M5, della quale vi abbiamo pubblicato alcune immagini spot, che sarebbe conosciuta con il nome in codice G90. La nuova M5 sarà un'ibrida plug-in V8 precedentemente vista nella controversa XM. La potenza del motore elettrico porterà il mix a ben 718 CV.

Il motore a benzina twin-turbo da 4,4 litri invece, erogherà 577 CV e 750 Nm di coppia, mentre il motore elettrico sarà da a 194 CV e 280 Nm di coppia. Questa combinazione sembra essere davvero impressionante. Si dice però anche che la nuova BMW M5 abbia un peso molto elevato di 2.435 chilogrammi; quest'ultima informazione pare vi sia particolare sicurezza e certezza. La nuova Porsche Panamera Turbo E-Hybrid, per confronto, ha esattamente lo stesso peso a vuoto.

Le normative sulle emissioni sempre più rigide, soprattutto nei paesi dell’Unione Europea, hanno giocato un ruolo importante in questa decisione di ibridazione della prossima M5b (che contribuisce in primis all'aumento del peso. Una configurazione ibrida plug-in può essere efficiente dnque solo se il proprietario carica regolarmente la batteria. In caso contrario, si porterebbe semplicemente un peso extra senza ottenere i benefici dell'elettrificazione. Si dice che la nuova M5 utilizzerà una batteria agli ioni di litio con una capacità di 18,6 kWh, inferiore rispetto ai 25,7 kWh dell'XM.

La nuova M5 di settima generazione sarà dunque un'auto di dimensioni considerevoli. Il rapporto indica che sarà più lunga di 36 mm e più larga di 70 mm rispetto a una berlina Serie 5 standard. Ciò porta la lunghezza della berlina ad alte prestazioni a 5,0 metri e la larghezza a 1,9 metri. La BMW sta anche allungando leggermente il passo grazie a una geometria delle sospensioni rivista, che porterà la distanza tra gli assi a oltre 2,9 metri.

Secondo le informazioni dell'insider BMW, l'asse anteriore sarà dotato di ruote da 20 pollici con pneumatici 285/40/20, mentre l'asse posteriore avrà ruote da 21 pollici con pneumatici 295/35/21. Si prevede inoltre un aggiornamento che porterà la Panoramica Vision, un display head-up ampio quanto il cruscotto, ma questo sarà introdotto solo nella versione del 2027 (la notizia di questa BMW I3 è andata virale: 66.000 euro per cambiare la batteria, una follia).

Si prevede che la produzione della berlina M5 inizi a luglio di quest'anno, seguita dalla versione station wagon a novembre. La produzione della berlina dovrebbe continuare fino al febbraio 2031. L'anteprima mondiale è attesa nei prossimi mesi, con la berlina che potrebbe debuttare prima, seguita dalla versione station wagon più avanti nell'anno.