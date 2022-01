BMW M5 CS eletta come EVO Car of the Year 2021, ultima la Ferrari SF90 Stradale

Il 2021 è volto al termine, e come ogni anno il magazine inglese EVO ha messo alla prova le vetture più rilevanti dell’anno per stilare una classifica volta ad eleggere l’auto migliore del lotto. Quest’anno le sfidanti erano otto vetture sportive con prestazioni e costi ben diversi tra loro, ma tutte con carattere da vendere.

L’ECOTY (EVO Car Of The Year) di quest’anno era composto da BMW M3 Competition, Honda Civic Type R Limited Edition, BMW M5 CS, Lamborghini Huracan STO, Ferrari SF90 Stradale, Porsche 911 GT3 Touring, Aston Martin Vantage F1 Edition e Hyundai i20 N, la compatta coreana eletta 'Miglior Auto Sportiva 2021' per Top Gear, l’altro magazine inglese.

Per le case automobilistiche, essere annoverate in questo gruppo di pochi eletti è già motivo di orgoglio, ma soltanto un’auto sarà la regina. Il team di EVO ha quindi portato le otto sportive sulle strade scozzesi, per sottoporle ad una settimana di test volta a decretare la migliore del lotto, e ricordiamo che l’importante riconoscimento non viene attribuito guardando il valore dell’auto o i dati tecnici di cui dispone, bensì analizzando le emozioni che trasmette quando ci si trova al volante, con una valutazione finale che è la media del voto espresso in centesimi fornito da ognuno dei sette giornalisti della rivista.

Ebbene, la vincitrice è la BMW M5 CS (guardate la BMW nella drag race tra super berline con Audi, Porsche e Mercedes), con un punteggio di 94.4 punti, che precede Lamborghini STO con 93.8 punti e Porsche 911 GT3 Touring con un punteggio di 92. Parlando della vincitrice, tutti i giornalisti l’hanno trovata decisamente superiore alla sorellina M3 Competition, al punto da considerarla una delle migliori vetture M mai prodotte dalla casa di Monaco.

Scendendo dal podio, la classifica prosegue proprio con la BMW M3 Competititon e la Honda Civic Type R Limited Edition a pari merito con 88.6 punti, seguite dalla Hyundai i20 N con 88.4 punti e dalla Aston Martin Vantage F1 Edition con 86 punti. Ottavo ed ultimo posto per la Ferrari SF90 Stradale, con un punteggio medio di 83.7 punti. Voi cosa ne pensate? Siete in accordo con le scelte del magazine inglese?