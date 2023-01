Una BMW M5 carro funebre: la bizzarra creazione per 'l'ultimo viaggio'

Un carro funebre su base BMW M5 è stato avvistato negli scorsi giorni in Grecia. Si tratta di una versione davvero inedita dello storico bolide delle eliche, e nel contempo, un'auto “per l'ultimo saluto” decisamente bizzarra.

L'autore di questo “concept” ha ben pensato di prendere una Serie 5 versione M, quindi non il modello classico bensì quello più performante e sportivo, per appunto trasformarla in un mezzo per l'ultimo viaggio verso l'aldilà, e la curiosa realizzazione è stata avvistata ad Atene, attirando ovviamente lo sguardo dei più curiosi. Dopo la Tesla Model 3 in versione carro funebre un'altra fuoriserie viene trasformata rispetto al suo modello iniziale e in questo caso stiamo parlando di una vettura che potrebbe avere una ventina d'anni.

Il modello di M5 utilizzato per questo “progetto” è infatti quello disegnato dal centro stile di Chris Bangle, prodotto dal 2003 al 2010. Fu un modello senza troppi compromessi, decisamente “muscoloso” e dalle linee marcate, e se da una parte c'era chi lo amava, dall'altra (come per ogni modello del resto), vi erano molti detrattori. Tra l'altro il designer che la realizzò aveva disegnato altre vetture sublimi come la Bmw Serie 6 o la X5, ma anche la Fiat Coupé e l'Alfa Romeo 145, alla luce del suo trascorso in Fiat.

Per dare vita al carro funebre M5 il suo produttore è partito non dalla versione station wagon della Serie 5 bensì dalla berlina, e lo si capisce chiaramente dai fari posteriori che appartengono proprio alla versione Sedan. Ovviamente rispetto alla versione originale sono tante le modifiche, a cominciare da un passo più lungo, arrivando ad un tetto più sollevato per creare lo spazio dove alloggiare la bara.

Gigantesco il lunotto posteriore, come non poteva essere altrimenti, e anche i cerchi in lega sembrano non conformi all'originale. A completare il tutto, una doppia coppia di scarichi e l'estrattore, mentre per quanto riguarda gli interni non si possono dare giudizi in quanto dalle foto appaiono poco visibili. Un progetto sicuramente meritevole d'attenzione, anche se nulla a che vedere con l'eleganza del carrofunebre che ha 'salutato' la Regina Elisabetta disegnato dalla stessa.