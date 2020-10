BMW M5 da 1000 CV sfida la nuova Porsche 911 Turbo S: questo il risultato

La BMW M5 F90 è già rapida di suo, e inoltre rappresenta una delle vetture maggiormente modificabili tra quelle presenti sul mercato grazie al suo robusto drivetrain, al V8 bi-turbo e al duttile sistema di trazione.

Di base è una macchina impressionante, ma con un piccolo ritocco fatto di sostituzioni veloci e mirate di alcuni pezzi, può sfidare anche le supercar più prestanti. Il video in altro ne è una dimostrazione pratica, poiché la berlina tedesca ha sfidato una sportiva del calibro della Porsche 911 Turbo S di ultima generazione.

Giusto per comparativa, la BMW M5 è mossa da un propulsore V8 twin-turbo da 4,4 litri capace di erogare, in condizioni stock, 625 cavalli di potenza e 750 Nm di coppia. L'output è spedito verso le ruote grazie ad un cambio ZF automatico a otto rapporti, e la trazione integrale garantisce una partenza lampo. Ovviamente in questo stato non può nulla contro l'ultimo ritrovato tecnologico Porsche, ma con l'implementazione del kit tuning Evolve che porta la potenza a 1.000 cavalli tramite nuovi turbo e sistemi di raffreddamento, tutto è possibile.

Dall'altra parte c'è la Porsche 911 Turbo S, che è una delle vetture di serie più veloci mai sviluppate, e le sfide contro alcune supercar come la McLaren 720S e la Lamborghini Huracan Evo lo testimoniano. Passando alle specifiche tecniche troviamo l'impiego di un motore a sei cilindri in linea bi-turbo da 3,7 litri che, tramite verso un fulmineo cambio automatico PDK invia l'output verso tutte e quattro le ruote: parliamo di 650 cavalli e 800 Nm. La macchina può passare da 0 a 100 km/h in meno di 2,5 secondi.

Come potete notare voi stessi dal video in alto, i primi metri vedono un leggero vantaggio da parte della 911, mantenuto forse per più di 300 metri, ma è evidente che la differenza di 350 cavalli si sente molto sul lungo. Infatti la BMW M5 comincia ad accorciare lentamente le distanze, e poi mette in campo un divario in suo favore piuttosto evidente tagliando la linea del traguardo con un margine di alcuni metri.

Restando presso la casa automobilistica tedesca vi indichiamo l'avvistamento di una vettura completamente elettrica del brand: la iNext che si è appena messa in mostra al Nürburgring.