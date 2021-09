La BMW M4 in Verde Menta ha un aspetto davvero interessante

All'IAA Mobility di Monaco di Baviera abbiamo visto di tutto e di più, da bolidi estremamente futuristici a supercar dall'estetica particolarmente aggressiva. Audi ha ad esempio fatto sapere che nei prossimi anni rivoluzionerà molti aspetti dei propri modelli, mentre la divisione sportiva AMG si è impegnata sul potenziamento dei motori elettrici.

BMW dal canto suo ha puntato tutto sull'elettrificazione e sulla sostenibilità ambientale delle sue operazioni di produzione, ma non ha mancato di mostrare al pubblico dei lavori estetici degni di nota. La casa automobilistica locale ci ha infatti dato modo di vedere una fantastica BMW M4 Competition dalla tonalità sorprendente.

Come potete vedere voi stessi dalle immagini in fondo alla pagina, l'esemplare è stato posizionato all'interno della "M Town" con una verniciatura in Mint Green (Verde Menta) ad avvolgerne la carrozzeria. A contrastare il tutto ci pensano dettagli più scuri e cerchi bronzei dal 20 pollici. Non si tratta semplicemente di una esibizione singola, poiché il brand ha fatto sapere che chiunque, tramite il configuratore ufficiale, può comporre un'estetica simile: a disposizione più di 130 colori diversi per la carrozzeria e ben otto design differenti per i cerchi.

BMW ha portato all'evento anche la X3 M Competition aggiornata e pure la nuova X4 M Competition. Non poteva poi mancare la fantastica i4 M50 Safety Car completamente elettrica, la quale ha fatto il suo debutto ufficiale in occasione del Gran Premio d'Austria lo scorso 15 agosto.



Prima di lasciarvi alle vostre faccende restiamo nei pressi della casa tedesca per mostrarvi prima la BMW i Vision Circular, una citycar del 2040 completamente riciclabile, e infine la BMW i Vision AMBY, cioè una e-bike capace di toccare i 60 km/h.