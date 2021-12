La BMW M4 GT4 scende in pista in vista del suo debutto nelle corse nel 2023

Prima dell’estate BMW ha fatto scendere in pista l’M4 GT3 sul Nordschleife, ma adesso è il turno della versione M4 GT4 che farà il suo debutto nel campionato GT4 2023, una competizione di altissimo livello dove le vetture derivano strettamente dalla serie, e qui sotto trovate le immagini scattate durante i test su un circuito spagnolo.

La BMW M4 GT4 che vedete ha molto in comune con la controparte di serie, ma ovviamente è alleggerita di tutto il superfluo, monta sospensioni e impianto frenante da corsa e dispone di un rollbar completo omologato FIA. Inoltre si arricchisce di un controllo di trazione più complesso che permette di adattarsi alle varie sezioni di un circuito, mentre sul baule posteriore ora è montata una gigantesca ala in carbonio che arriva direttamente dalla sorella GT3, proprio come il tetto, anch’esso realizzato con la pregiata fibra nera.

Il team dell’elica sta mettendo a punto l’auto con l’obiettivo di contenere i costi di manutenzione e controllo della vettura una volta che viene acquistata dai team che la porteranno in gara, con un occhio di riguardo al sistema di raffreddamento, che necessita di un'attenta preparazione dato che il motore sarò messo a dura prova una volta in pista rispetto all’uso stradale.

BMW sta sfruttando questi test per sviluppare anche nuovi componenti realizzati con materiali sostenibili, con l’obiettivo di rimpiazzare o almeno ridurre l’uso intensivo di carbonio e plastica (a proposito, Ford Bronco Sport sarà il primo veicolo a montare un pezzo realizzato interamente con plastica recuperata dagli oceani).

La BMW M4 GT4 dovrebbe debuttare sui campi di gara nel 2023, ma intanto lo sviluppo procede a gonfie vele e nella giusta direzione, stando alle parole rilasciate da Jens Klingmann, test driver dell’auto, che ha detto: “Sebbene siamo ancora in una fase molto iniziale di test, ci sono già aree in cui abbiamo ottenuto progressi rispetto all'attuale BMW M4 GT4. Ciò vale in particolare per l'ergonomia del sedile, la facilità d'uso e molte funzioni aggiuntive che mancavano sulla vettura precedente”.

Una volta scesa in pista se la dovrà vedere con altre vetture del segmento in un campionato davvero agguerrito, e tra le tante ci sarà anche la nuova Porsche Cayman GT4 RS Clubsport presentata al salone di Los Angeles.